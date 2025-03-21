Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH truyền thông quảng cáo Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12 ngõ 43 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Lên ý tưởng cho các sản phẩm thiết kế của công ty

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu theo Brief của khách hàng

Thiết kế ấn phẩm (poster, banner, bộ nhận diện thương hiệu,...) phục vụ cho các chiến dịch Marketing (Facebook Ads, website, landing page...).

Chỉnh sửa, Edit, dựng video ngắn theo yêu cầu

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm thiết kế cơ bản: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,...

Sử dụng tốt công cụ chỉnh sửa, edit video: Capcut PC

Tư duy thẩm mỹ thiết kế tốt, biết lắng nghe và không ngại sửa đổi.

Có khả năng sáng tạo, thường xuyên cập nhật xu hướng thiết kế mới, hiện đại.

Chịu áp lực công việc tốt, đảm bảo thời gian hoàn thành, sẵn sàng chỉnh sửa sản phẩm nếu chưa đạt yêu cầu.

Có sản phẩm demo đính kèm trong CV.

Tại Công ty TNHH truyền thông quảng cáo Alpha Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 3 – 4 tr (Có thể thỏa thuận theo năng lực) + Thưởng.

Được xét duyệt điều chỉnh mức lương ngay khi đạt hiệu quả tốt trong công việc.

Cơ hội phát triển và thăng tiến lên các vị trí chính thức.

Được đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

12 ngày nghỉ phép trong năm.

Được hỗ trợ gửi xe tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH truyền thông quảng cáo Alpha

