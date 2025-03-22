Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp đăng tin tuyển dụng trên các trang mất phí và miễn phí: Topcv, Ybox, Facebook, Linkedin,...

Chủ động sàng lọc CV và thực hiện theo quy trình tuyển dụng.

Quản lý database và cập nhật CV mới.

Chủ động tương tác với các IT Talent Acquisition khác để mở rộng nguồn ứng viên.

Hỗ trợ các hoạt động Truyền thông của team tuyển dụng.

Hỗ trợ các hoạt động khác theo sự phân công của Trưởng nhóm tuyển dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, ưu tiên chuyên ngành nhân sự hoặc mong muốn theo đuổi lĩnh vực nhân sự.

Ưu tiên ứng viên từng thực tập trong môi trường công nghệ hoặc có hiểu biết về các vị trí tuyển dụng khối công nghệ.

Năng động, nhiệt tình trong công việc; khéo léo & giao tiếp tốt.

Tại Công ty CP Savvycom Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về kỹ năng tuyển dụng, kỹ năng tạo nguồn và kỹ năng lập kế hoạch.

Cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao, có cơ hội được trau dồi tiếng anh.

Hưởng các quyền lợi đặc biệt như: tiệc trà hàng ngày, câu lạc bộ (gym, bơi lội, bóng đá…), các hoạt động ngoại khóa, picnic, du lịch…

Được tiếp cận với các thiết bị công nghệ cao.

Được hỗ trợ thông tin để làm báo cáo thực tập, luận văn tốt nghiệp.

Được hỗ trợ đóng dấu xác nhận thời gian thực tập.

Được công ty viết Thư giới thiệu nếu sinh viên có kết quả thực tập xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Savvycom

