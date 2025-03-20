Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
- Hà Nội: 97
- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch marketing, social media, TVC, viral video…
Sáng tạo nội dung phù hợp với tệp khách hàng mẹ & bé trên Facebook, TikTok, Shopee Live…
Làm việc với KOL/KOC để triển khai nội dung review sản phẩm sáng tạo & thu hút
Phối hợp với team Media & Design để triển khai các ý tưởng thành hình ảnh, video
Cập nhật & bắt trend nhanh chóng, đưa ra các hướng sáng tạo phù hợp với xu hướng thị trường.
Đóng góp vào chiến lược xây dựng thương hiệu, tạo sự khác biệt so với đối thủ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và TikTok
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Capcut, AI) là điểm cộng.
Năng động, chủ động, chịu áp lực tốt, thích thử nghiệm cái mới.
Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội được đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc
Môi trường năng động, có đồng nghiệp "Làm hết mình, quẩy nhiệt tình"
Du lịch hàng năm, các hoạt động team building
Môi trường làm việc trẻ trung, nói không với "độc hại", làm việc chăm chỉ, tiệc tùng nhiệt tình với nhiều sự kiện, cuộc thi, hoạt động văn hóa, đời sống tinh thần và các mối quan hệ nội bộ thú vị
ACCESSTRADE có văn hóa học hỏi và chia sẻ mạnh mẽ, với các buổi đào tạo thường xuyên để thúc đẩy nâng cao năng lực cho toàn thể nhân viên.
ACCESSTRADE luôn nuôi dưỡng và phát triển "Nhân tài" với nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
