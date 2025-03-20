Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch marketing, social media, TVC, viral video…

Sáng tạo nội dung phù hợp với tệp khách hàng mẹ & bé trên Facebook, TikTok, Shopee Live…

Làm việc với KOL/KOC để triển khai nội dung review sản phẩm sáng tạo & thu hút

Phối hợp với team Media & Design để triển khai các ý tưởng thành hình ảnh, video

Cập nhật & bắt trend nhanh chóng, đưa ra các hướng sáng tạo phù hợp với xu hướng thị trường.

Đóng góp vào chiến lược xây dựng thương hiệu, tạo sự khác biệt so với đối thủ.

Tư duy sáng tạo mạnh mẽ, có khả năng nghĩ ra các concept mới lạ, độc đáo.

Tư duy sáng tạo mạnh mẽ, có khả năng nghĩ ra các concept mới lạ, độc đáo.

Thành thạo các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook và TikTok

Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Capcut, AI) là điểm cộng.

Năng động, chủ động, chịu áp lực tốt, thích thử nghiệm cái mới.

Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội lên chính thức sau 3 tháng thực tập.

Cơ hội được đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc

Môi trường năng động, có đồng nghiệp "Làm hết mình, quẩy nhiệt tình"

Du lịch hàng năm, các hoạt động team building

Môi trường làm việc trẻ trung, nói không với "độc hại", làm việc chăm chỉ, tiệc tùng nhiệt tình với nhiều sự kiện, cuộc thi, hoạt động văn hóa, đời sống tinh thần và các mối quan hệ nội bộ thú vị

ACCESSTRADE có văn hóa học hỏi và chia sẻ mạnh mẽ, với các buổi đào tạo thường xuyên để thúc đẩy nâng cao năng lực cho toàn thể nhân viên.

ACCESSTRADE luôn nuôi dưỡng và phát triển "Nhân tài" với nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

