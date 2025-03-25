Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ngõ 26 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Nhận các công việc cụ thể theo sự phân công, hướng dẫn trực tiếp của trưởng phòng.
Hỗ trợ phân tích và đối chiếu các khoản thanh toán, thu chi với số dư trong tài khoản ngân hàng và các tài khoản khác,..
Hỗ trợ tổng hợp số liệu về doanh thu bán hàng, công nợ phải thu, ... với khách hàng, đối tác vận chuyển, …
Hỗ trợ rà soát các chi phí theo ngày, tuần, tháng, quý của doanh nghiệp.
Hỗ trợ thực hiện các bản báo cáo xuất nhập tồn, báo cáo tài chính theo hướng dẫn. Kiểm kê định kỳ quản lý hàng hóa của Kho theo hướng dẫn.
Có cơ hội được học hỏi nâng cao nghiệp vụ được hưỡng dẫn, đào tạo, cầm tay chỉ việc.

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm trong công việc, trung thực, cẩn thận, ham học hỏi, cầu tiến.
Sinh viên năm cuối các chuyên ngành kinh tế, kế toán , mới ra trường, đang đợi bằng. Yêu cầu tối thiểu làm được 4-5 ngày full/tuần (Có hỗ trợ sắp xếp nghỉ khi có việc ở trên trường)
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: word, excel (Ưu tiên mạnh Excel). Hiểu và nắm được các tài khoản, đã sử dụng qua các phần mềm kế toán Misa/Amis là lợi thế
Có laptop cá nhân (Sau tháng đầu thử việc Công ty sắp xếp máy tính)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 25k/h (Hỗ trợ 30k/ngày ăn trưa nếu làm trên 6 tiếng) Hoặc làm full 4-5tr/tháng + Phụ cấp ăn
Thời gian: 8:00-17:00 (Nghỉ trưa 1 tiếng từ 12:00-13:00) Làm từ T2 đến T7 – Nghỉ 2 chiều T7 và các ngày CN trong tuần.
Cơ hội ứng tuyển lên nhân viên chính thức của Công ty nếu có năng lực. Công ty có hỗ trợ dấu thực tập.
Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt, năng động, teamwork, tốc độ, chủ động, chia sẻ, học tập
Trong quá trình làm việc được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. cơ hội thăng tiến cao
Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật… và các chế độ phúc lợi khác tại Công ty theo quy định của Luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

