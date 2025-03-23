Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: T5, N01 - T4 Tower, CC Phú Mỹ Complex, Khu Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ công tác tuyển dụng.

Lọc hồ sơ ứng viên trên các trang tuyển dụng có sẵn của công ty.

Gọi điện thoại mời ứng viên.

Xếp sắp thời gian phỏng vấn.

Hỗ trợ các công việc cho các Chuyên viên tuyển dụng.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 các trường CĐ, ĐH các khối ngành kinh tế, quản trị, marketing

Có định hướng phát triển theo ngành Nhân sự

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động và thân thiện, nơi luôn coi con người là yếu tố trung tâm.

Được trực tiếp hướng dẫn công việc, đào tạo các kỹ năng mềm và kỹ năng xử lý công việc.

Trang bị được một kiến thức vững vàng về lĩnh vực hành chính nhân sự.

Sau thời gian thực tập, xét thấy có năng lực sẽ được ở lại làm nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát

