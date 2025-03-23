Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: T5, N01
- T4 Tower, CC Phú Mỹ Complex, Khu Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ công tác tuyển dụng.
Lọc hồ sơ ứng viên trên các trang tuyển dụng có sẵn của công ty.
Gọi điện thoại mời ứng viên.
Xếp sắp thời gian phỏng vấn.
Hỗ trợ các công việc cho các Chuyên viên tuyển dụng.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 các trường CĐ, ĐH các khối ngành kinh tế, quản trị, marketing
Có định hướng phát triển theo ngành Nhân sự
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tin học văn phòng.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động và thân thiện, nơi luôn coi con người là yếu tố trung tâm.
Được trực tiếp hướng dẫn công việc, đào tạo các kỹ năng mềm và kỹ năng xử lý công việc.
Trang bị được một kiến thức vững vàng về lĩnh vực hành chính nhân sự.
Sau thời gian thực tập, xét thấy có năng lực sẽ được ở lại làm nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
