Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test.

Test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của tập đoàn để đảm bảo chất lượng dự án.

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test…

Phân tích kết quả kiểm tra chất lượng.

Tham gia cải tiến quy trình Test, phát triển các chiến lược Test / Frameworks Testing trong dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Có thể thực tập Fulltime

Sinh viên năm cuối các Ngành CNTT hoặc Ngành Hệ thống thông tin quản lý các trường đại học.

Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và có thái độ tích cực trong công việc

Có khả năng trình bày và tư duy logic tốt.

Có khả năng giao tiếp tự tin, năng động là một lợi thế.

Có hiểu biết về lập trình là một lợi thế

Cầu tiến, mong muốn phát triển sự nghiệp, gắn bó với công ty là một lợi thế.

Quyền Lợi

Được tiếp cận công việc thực tế của dự án dưới sự hướng dẫn của các nhân viên chuyên môn, nhiều kinh nghiệm.

Hỗ trợ thực tập (Thỏa thuận)

Lộ trình, tiêu chí đánh giá rõ ràng

Được tham gia các hoạt động chung, team building của đơn vị quản lý và Công ty

Được ưu tiên xét tuyển các vị trí cao hơn

Môi trường phát triển sự nghiệp rộng mở, nhiều cơ hội

Cách Thức Ứng Tuyển

