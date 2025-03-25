Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam
- Hà Nội: Số 2 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test.
Test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của tập đoàn để đảm bảo chất lượng dự án.
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test…
Phân tích kết quả kiểm tra chất lượng.
Tham gia cải tiến quy trình Test, phát triển các chiến lược Test / Frameworks Testing trong dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối các Ngành CNTT hoặc Ngành Hệ thống thông tin quản lý các trường đại học.
Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và có thái độ tích cực trong công việc
Có khả năng trình bày và tư duy logic tốt.
Có khả năng giao tiếp tự tin, năng động là một lợi thế.
Có hiểu biết về lập trình là một lợi thế
Cầu tiến, mong muốn phát triển sự nghiệp, gắn bó với công ty là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập (Thỏa thuận)
Lộ trình, tiêu chí đánh giá rõ ràng
Được tham gia các hoạt động chung, team building của đơn vị quản lý và Công ty
Được ưu tiên xét tuyển các vị trí cao hơn
Môi trường phát triển sự nghiệp rộng mở, nhiều cơ hội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
