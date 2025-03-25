Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test.
Test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của tập đoàn để đảm bảo chất lượng dự án.
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test…
Phân tích kết quả kiểm tra chất lượng.
Tham gia cải tiến quy trình Test, phát triển các chiến lược Test / Frameworks Testing trong dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể thực tập Fulltime
Sinh viên năm cuối các Ngành CNTT hoặc Ngành Hệ thống thông tin quản lý các trường đại học.
Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và có thái độ tích cực trong công việc
Có khả năng trình bày và tư duy logic tốt.
Có khả năng giao tiếp tự tin, năng động là một lợi thế.
Có hiểu biết về lập trình là một lợi thế
Cầu tiến, mong muốn phát triển sự nghiệp, gắn bó với công ty là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp cận công việc thực tế của dự án dưới sự hướng dẫn của các nhân viên chuyên môn, nhiều kinh nghiệm.
Hỗ trợ thực tập (Thỏa thuận)
Lộ trình, tiêu chí đánh giá rõ ràng
Được tham gia các hoạt động chung, team building của đơn vị quản lý và Công ty
Được ưu tiên xét tuyển các vị trí cao hơn
Môi trường phát triển sự nghiệp rộng mở, nhiều cơ hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trí Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 96 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

