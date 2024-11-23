Tuyển Content Marketing Công ty Cổ phần Clever Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Hỗ trợ quản trị Facebook fanpage cho các khách hàng của công ty

Hỗ trợ chuẩn bị nội dung, tin bài... để đăng trên fanpage. Định kỳ đăng tin bài, video, tin tương tác lên các page theo lịch quy định.

Trả lời các comment, phản hồi trên fanpage... giải đáp các câu hỏi, thắc mắc nếu có.

Theo dõi comment & xử lý các comment xấu trên fanpage.

Tốt nghiệp chuyên ngành: marketing, truyền thông, báo chí, đối ngoại, kinh tế.....

Có sự hiểu biết về lĩnh vực quản trị fanpage, thường xuyên tham gia các mạng xã hội.

Có khả năng viết linh hoạt, đa dạng, khéo léo, sáng tạo và tinh tế.

Có kinh nghiệm quản lý trên các mạng xã hội, mạng cộng đồng là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Clever Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 1.500.000đ + PC gửi xe

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

Làm việc trong môi trường agency hàng đầu về Digital Marketing, năng động, trẻ trung.

Được tham gia các hoạt động nội bộ của công ty.

