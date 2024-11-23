Tuyển Content Marketing Công ty Cổ phần Clever Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu

Công ty Cổ phần Clever Group
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty Cổ phần Clever Group

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty Cổ phần Clever Group

Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ quản trị Facebook fanpage cho các khách hàng của công ty
Hỗ trợ chuẩn bị nội dung, tin bài... để đăng trên fanpage. Định kỳ đăng tin bài, video, tin tương tác lên các page theo lịch quy định.
Trả lời các comment, phản hồi trên fanpage... giải đáp các câu hỏi, thắc mắc nếu có.
Theo dõi comment & xử lý các comment xấu trên fanpage.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành: marketing, truyền thông, báo chí, đối ngoại, kinh tế.....
Có sự hiểu biết về lĩnh vực quản trị fanpage, thường xuyên tham gia các mạng xã hội.
Có khả năng viết linh hoạt, đa dạng, khéo léo, sáng tạo và tinh tế.
Có kinh nghiệm quản lý trên các mạng xã hội, mạng cộng đồng là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Clever Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 1.500.000đ + PC gửi xe
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Làm việc trong môi trường agency hàng đầu về Digital Marketing, năng động, trẻ trung.
Được tham gia các hoạt động nội bộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Clever Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Clever Group

Công ty Cổ phần Clever Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, G1 tòa Fivestar Garden, số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

