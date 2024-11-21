Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 1 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 9, Tòa nhà Thủy Lợi, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

Thiết kế các ấn phẩm cơ bản cho PMS (banner web, ảnh cho bài viết fanpage, poster khóa học...).

Thiết kế các video ngắn về khóa học hoặc short video cho các kênh Youtube, Tiktok...

Thời gian thực tập là 3 tháng.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 4 hoặc sắp tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thiết kế, đồ họa...

Sử dụng khá các phần mềm Photoshop và AI.

Có khả năng thiết kế video cơ bản.

Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Khả năng làm việc độc lập.

Quyền Lợi

Được hỗ trợ dấu mộc.

Môi trường làm việc thân thiện, teamwork, trang bị các kỹ năng chuyên nghiệp cần có của nhân viên.

Phí hỗ trợ: 1.000.000 đồng/ tháng.

Được học hỏi kiến thức về Digital Marketing và Offline Marketing trong team Marketing, tích lũy kinh nghiệm quý báu cho bản thân.

Cơ hội tiếp tục làm việc, cộng tác cùng PMS trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển

