Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 1 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO PMS
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO PMS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO PMS

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 9, Tòa nhà Thủy Lợi, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm cơ bản cho PMS (banner web, ảnh cho bài viết fanpage, poster khóa học...).
Thiết kế các video ngắn về khóa học hoặc short video cho các kênh Youtube, Tiktok...
Thời gian thực tập là 3 tháng.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc sắp tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thiết kế, đồ họa...
Sử dụng khá các phần mềm Photoshop và AI.
Có khả năng thiết kế video cơ bản.
Khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO PMS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc.
Môi trường làm việc thân thiện, teamwork, trang bị các kỹ năng chuyên nghiệp cần có của nhân viên.
Phí hỗ trợ: 1.000.000 đồng/ tháng.
Được học hỏi kiến thức về Digital Marketing và Offline Marketing trong team Marketing, tích lũy kinh nghiệm quý báu cho bản thân.
Cơ hội tiếp tục làm việc, cộng tác cùng PMS trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO PMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO PMS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, P 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất