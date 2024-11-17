Tuyển Nhân Viên Thiết Kế 2D thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổ 3 - Thị trấn Đông Anh, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế đồ họa cho các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị, truyền thông, xây dựng thương hiệu,...

Thiết kế các sản phẩm đồ họa bao gồm logo, poster, banner, brochure, tờ rơi, bao bì, và các tài liệu quảng cáo khác trên các kênh Online ( FB, Web, Các sàn TMDT)

Sử dụng các phần mềm thiết kế để tạo ra các sản phẩm thiết kế đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Lên ý tưởng thiết kế, tạo mockups, thiết kế giao diện người dùng (UI), đồ họa thông tin, tài liệu tiếp thị,...

Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị

Học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Đồ họa truyền thông...

Học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Đồ họa truyền thông...

Có kinh nghiệm thiết kế đồ họa từ 6 tháng trở lên

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign,...

Kỹ năng thiết kế ấn tượng, sáng tạo, bắt mắt và thu hút

Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế, lý thuyết màu sắc, bố cục và kiểu chữ

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có tinh thần ham học hỏi và sáng tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INVESTIX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: 12 ngày phép năm, Nghỉ Lễ - Tết, tiệc của năm, tháng..., được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh...

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTT sau khi hết thử việc.

Môi trường trẻ tôn trọng và thúc đẩy tính sáng tạo

Tham gia vào các chiến dịch Marketing thực chiến

Có cơ hội thăng tiến cao theo lộ trình cụ thể, rõ ràng.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

