Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Rập thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, NXLP

- 24, Khu The Manhattan

- Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Xây dựng bảng Techpack và rập dựa trên phác thảo sơ bộ của thiết kế.
- Đảm bảo rập/Tech pack làm ra dễ thực hiện với những ghi chú chi tiết trên rập.
- Làm việc với nhà máy và các phòng ban để đảm bảo tiến độ mẫu về đúng lịch trình bằng cách triển khai mẫu với nhà máy và hướng dẫn/ hỗ trợ nhà máy thực hiện mẫu theo bảng TechPack/Rập.
- Hợp tác với team thiết kế để chuyển hướng sang 1 giải pháp có khả thi hơn khi cần thiết khi mẫu không đạt được yêu cầu của thiết kế.
- Duyệt các mẫu mã (Proto/SMS/Fit...), fit test/wear test... và chất lượng NPL để đảm bảo mẫu mã thực hiện đạt được mỹ quan tốt nhất từ bản thiết kế ban đầu.
- Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cho những thiết kế mới/chất liệu mới.
- Nghiên cứu các công nghệ, cải tiến mới trong ngành để phục vụ tốt nhất cho sản phẩm.
- Thăm các nhà máy để hỗ trợ sản xuất thực thi tốt từ mẫu.
- Họp với nhà máy để triển khai sản xuất, hướng dẫn điều chỉnh rập trên độ co rút chi tiết cho từng loại sản phẩm (wash/non wash; cotton, poly, high elastine).
- Chạy sơ đồ, kiểm tra BOM/Duyệt định mức thực tế và kế hoạch giảm thiểu hao hụt tối đa.
- Đảm bảo Tech Pack/Rập/Mẫu được lưu trữ theo 6S.
- Báo cáo tiến độ công việc hàng tuần/hàng tháng cho Trưởng bộ phận sản phẩm.Sẵn sàng thay đổi, điều chỉnh lịch làm việc của bản thân và linh động điều phối, phân công nhân sự khi cần thiết.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
- Từ 3 năm kinh nghiệm lĩnh vực Thiết kế Thời trang
- Có kinh nghiệm thiết kế/ nhảy size/ định mức cho tất cả các dòng thể thao nam và đồ lót
Học vấn: Có kiến thức về thời trang nam, từng tham gia thiết kế cho các hãng thời trang nam hoặc thời trang thể thao là một lợi thế.
Học vấn:
Kỹ năng chuyên môn:
- Sử dụng thành thạo phần mềm Gerber/ Lectra/ Optitex
- Ứng viên biết dùng Clo 3D, biết sử dụng máy may, từng làm việc ở các công ty đa quốc gia là một lợi thế.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp và teamwork tốt
Kỹ năng mềm:
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo: Sắp xếp, tổ chức công việc khoa học
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo:
Phẩm chất, tính cách:
- Sáng tạo, có mắt thẩm mỹ
- Năng động, nhanh nhẹn, học hỏi nhanh.
- Quyết liệt, không ngại thử nghiệm những ý tưởng mới.
- Chủ động, đúng cam kết, làm việc có trách nhiệm.
Yêu cầu khác: Khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi.
Yêu cầu khác:

Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ lương thưởng:
- Thu nhập: Thương lượng
Thương lượng
- Phụ cấp: Ăn trưa, đi lại, điện thoại, laptop, nhà ở
- Thử việc nhận 90% lương + 100% phụ cấp
- Thưởng kinh doanh theo Quý, thưởng lương tháng 13,... và các khoản khác theo chính sách Công ty
- Nghỉ phép năm từ 12 - 15 ngày/năm, tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.
- Hoạt động, sự kiện nội bộ được tổ chức thường xuyên, team building hằng năm (CLB Thể thao, Happy Friday, Sharing Book,...)
- Nhiều ưu đãi mua sản phẩm Coolmate hấp dẫn.
2 / Sự phát triển nghề nghiệp:
- Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.
- Các buổi chia sẻ kiến thức ngoại tuyến và trực tuyến rất đa dạng được cung cấp bởi thành viên trong/ngoài Công ty.
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho tất cả các vị trí.
- Được đào tạo hoặc được tài trợ các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn/quản lý.
3 / Môi trường làm việc:
- Văn phòng Coolmate linh hoạt hướng đến không gian mở được trang bị đầy đủ tiện nghi gồm: Khu vực ăn trưa, kệ đồ ăn vặt, khu vực thư giãn, giải trí (chơi game, xem phim, đọc sách...).
- Thúc đẩy văn hóa đọc sách bằng việc tài trợ sách và tổ chức các chương trình liên quan đến sách.
- Các hoạt động nội bộ được tổ chức phong phú, đa dạng theo tuần/tháng/quý dù bạn làm việc tại nhà hay trực tiếp tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Chung cư BMM, Phúc La, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

