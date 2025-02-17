Tuyển Trình dược viên Công Ty Abbott Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 22 Triệu

Tuyển Trình dược viên Công Ty Abbott Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 22 Triệu

Công Ty Abbott Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty Abbott Việt Nam

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Abbott Việt Nam

Mức lương
10 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Toàn khu vực,Tây Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 22 Triệu

1. Quản lý địa bàn:
- Phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện / trung tâm y tế / chuyên gia chăm sóc sức khoẻ.
- Đánh giá, phân loại và xác định khách hàng mục tiêu, ưu tiên các địa bàn tiềm năng.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ thân thiết với những khách hàng trọng điểm thông qua việc đảm bảo các dịch vụ của công ty được đáp ứng theo yêu cầu.
- Theo dõi xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh trong địa bàn, báo cáo thông tin thị trường cho quản lý cao hơn và đội ngũ marketing.
2. Phát triển kinh doanh:
- Phát triển cơ hội kinh doanh mới với các khách hàng hiện tại và tiềm năng, đảm bảo thực hiện tốt các chương trình Bán hàng và Tiếp thị trên địa bàn được giao.
- Thực hiện ghé thăm khách hàng hằng ngày một cách hiệu quả, xử lý phản hồi về sản phẩm một cách nhanh nhất.
- Kết hợp đa dạng các hoạt động (thuyết trình, tư vấn về sản phẩm) ở các địa điểm khác nhau: bệnh viện, trung tâm sức khỏe, trường mẫu giáo, cửa hàng thực phẩm, siêu thị và các tổ chức khách hàng khác.
3. Lập kế hoạch và tổ chức:
- Sử dụng thông tin dữ liệu khách hàng cho việc lên kế hoạch chi tiết việc ghé thăm khách hàng theo tuần, theo tháng, theo ngày, phân bổ nguồn lực hoặc các hoạt động tiếp thị trực tiếp đến khách hàng.
4. Công việc khác:
- Cập nhật thông tin về sản phẩm, kiến thức khoa học về chăm sóc sức khoẻ.
- Quản lý các báo cáo của bộ phận một cách chính xác và kịp thời.
- Đảm bảo các hoạt động tuân thủ theo Bộ Quy tắc ứng xử của Công ty và pháp luật. Thực hiện các công việc khác được giao bởi Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có 1-3 năm kinh nghiệm Trình Dược Viên hoặc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
- Tốt nghiệp Đại học ngành Y/ Dược
- Kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng quản lý công việc, làm việc nhóm

Tại Công Ty Abbott Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm: bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và gia đình
- Đào tạo: training kiến thức về kỹ năng bán hàng
- Chế độ thưởng: thưởng theo quý
- Du Lịch
- Chăm sóc sức khỏe
- Tăng lương
- Phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Abbott Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Abbott Việt Nam

Công Ty Abbott Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Centec Tower, số 72-74 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

