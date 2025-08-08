Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK C40 Khu biệt thự Embassy Garden, đường Hoàng Minh Thảo, quận Bắc Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng
- Triển khai các hoạt động bán hàng, chương trình, chính sách khuyến mãi/ chiết khấu từ công ty đến khách hàng
- Duy trì, chăm sóc, phát triển và mở rộng các mối quan hệ khách hàng
- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: Từ 22 đến 34 tuổi.
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học
- Kỹ năng làm việc: Có khả năng làm việc độc lập, biết sắp xếp công việc hiệu quả và chủ động trong công việc
- Siêng năng, chăm chỉ, cầu tiến
- Chịu khó học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với bệnh viện, phòng khám hoặc bác sĩ chuyên khoa
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học
- Kỹ năng làm việc: Có khả năng làm việc độc lập, biết sắp xếp công việc hiệu quả và chủ động trong công việc
- Siêng năng, chăm chỉ, cầu tiến
- Chịu khó học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với bệnh viện, phòng khám hoặc bác sĩ chuyên khoa
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập gồm Lương cứng + Thưởng doanh số (Không giới hạn)
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ
- Được đào tạo bải bản để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và chuyên môn
- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch thường niên
- Các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ
- Được đào tạo bải bản để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và chuyên môn
- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch thường niên
- Các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI