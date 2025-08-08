Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK C40 Khu biệt thự Embassy Garden, đường Hoàng Minh Thảo, quận Bắc Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng

- Triển khai các hoạt động bán hàng, chương trình, chính sách khuyến mãi/ chiết khấu từ công ty đến khách hàng

- Duy trì, chăm sóc, phát triển và mở rộng các mối quan hệ khách hàng

- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu

- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 22 đến 34 tuổi.

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học

- Kỹ năng làm việc: Có khả năng làm việc độc lập, biết sắp xếp công việc hiệu quả và chủ động trong công việc

- Siêng năng, chăm chỉ, cầu tiến

- Chịu khó học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với bệnh viện, phòng khám hoặc bác sĩ chuyên khoa

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập gồm Lương cứng + Thưởng doanh số (Không giới hạn)

- Được đóng bảo hiểm đầy đủ

- Được đào tạo bải bản để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và chuyên môn

- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch thường niên

- Các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.