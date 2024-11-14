Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GAUSS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N03 - T1 sảnh cư dân, Đ. Minh Tảo, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, HN, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm.

- Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau bán hàng.

- Hỗ trợ soạn thảo báo giá, proposal khi được yêu cầu

- Liên lạc với nhân sự bên Đài Loan để trao đổi các thông tin, truyền đạt thông tin cho ác bộ phận liên quan tại Việt Nam

- Chăm sóc khách hàng cũ, khách hàng mới và khách hàng tiềm năng.

- Báo cáo công việc với cấp trên

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng Word, Excel, PPT

Năng động, nhanh nhẹn, cầu tiến.

Tự tin, có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tiếng Trung HSK 5 trở lên

Biết tiếng Anh giao tiếp

Ưu tiên có kiến thức về logistic và xuất nhập khẩu.

Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GAUSS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có nhiều cơ hội ra nước ngoài thực tập và làm việc (Đài Loan, Shanghai, Pháp...)

Môi trường làm việc lành mạnh, được đào tạo nghiêm túc

Lương: 8 - 11 triệu (tuỳ năng lực), được thưởng nếu làm tốt, tăng lương định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GAUSS VIỆT NAM

