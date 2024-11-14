Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 192 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính

• Hỗ trợ Giám Đốc trong việc kết nối và đàm phán với Khách hàng/Phòng ban, theo dõi và ghi chép lại biên bản nội dung làm việc, cuộc họp.

• Biên dịch tài liệu (Tiếng Trung) liên quan, tiếp nhận kiểm tra văn bản và tài liệu nội bộ của Công ty.

• Hỗ trợ Giám Đốc trong việc điều phối, theo dõi, đôn đốc và phối hợp công việc trong nội bộ Phòng ban và các bộ phận liên quan.

• Hỗ trợ Giám Đốc trong công việc hàng ngày và báo cáo kết quả với Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cao đẳng trở lên các ngành QTKD, ngôn ngữ Trung, Marketing...

Tiếng Trung Thành Thạo (tối thiểu HSK5 trở lên)

Ưu tiên có hiểu biết về các mảng truyền thông, nhân sự, marketing...

Thạo tin học văn phòng

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử, sản xuất, KD đồ điện tử

Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực.

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 10tr đến 16tr

Từ: 8:30 AM – 5:30 PM, Thứ Hai – Thứ Sáu, và Thứ Bảy về 16h

Nghỉ Trưa: 12:00 PM – 1:30 PM.

Thu nhập: 13 tháng lương/năm. Review tăng lương 1 lần/năm.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật bảo hiểm.

Thưởng Quý, thưởng các dịp Lễ Tết: Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04 - 01/05, Trung thu..).

Được training khi bắt đầu và trong quá trình làm việc..

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau.

Môi trường làm việc văn minh, công bằng.

Các hoạt động của Công ty: Du xuân, trong nước, nước ngoài,…. được tổ chức hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.