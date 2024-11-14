Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 192 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

• Hỗ trợ Giám Đốc trong việc kết nối và đàm phán với Khách hàng/Phòng ban, theo dõi và ghi chép lại biên bản nội dung làm việc, cuộc họp.
• Biên dịch tài liệu (Tiếng Trung) liên quan, tiếp nhận kiểm tra văn bản và tài liệu nội bộ của Công ty.
• Hỗ trợ Giám Đốc trong việc điều phối, theo dõi, đôn đốc và phối hợp công việc trong nội bộ Phòng ban và các bộ phận liên quan.
• Hỗ trợ Giám Đốc trong công việc hàng ngày và báo cáo kết quả với Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cao đẳng trở lên các ngành QTKD, ngôn ngữ Trung, Marketing...
Tiếng Trung Thành Thạo (tối thiểu HSK5 trở lên)
Ưu tiên có hiểu biết về các mảng truyền thông, nhân sự, marketing...
Thạo tin học văn phòng
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thương mại điện tử, sản xuất, KD đồ điện tử
Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực.
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 10tr đến 16tr
Từ: 8:30 AM – 5:30 PM, Thứ Hai – Thứ Sáu, và Thứ Bảy về 16h
8:30 AM – 5:30 PM
Nghỉ Trưa: 12:00 PM – 1:30 PM.
12:00 PM – 1:30 PM.
Thu nhập: 13 tháng lương/năm. Review tăng lương 1 lần/năm.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật bảo hiểm.
Thưởng Quý, thưởng các dịp Lễ Tết: Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04 - 01/05, Trung thu..).
Được training khi bắt đầu và trong quá trình làm việc..
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau.
Môi trường làm việc văn minh, công bằng.
Các hoạt động của Công ty: Du xuân, trong nước, nước ngoài,…. được tổ chức hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ HOLA TIMES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 192 Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

