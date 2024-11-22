Tuyển Hành chính CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 86 nguyễn thị Nhung, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Trợ giúp Giám đốc điều hành Công ty;
Thay mặt Giám đốc làm việc với các phòng ban và đối tác, quan hệ đối nội, đối ngoại theo chỉ thị của Giám Đốc như: Thông báo truyền đạt các mục tiêu, kế hoạch của Giám đốc đến các phòng ban, nhân sự, xưởng sản xuất...
Thực hiện tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và các phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.
Tham mưu và đề xuất các giải pháp để xử lý hiệu quả các vấn đề trong và ngoài công ty.
Tham mưu và trợ giúp Giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty và triển khai thực hiện các chiến lược của công ty.
Thay mặt Giám đốc duy trì hoạt động, điều hành và theo dõi toàn bộ các mặt hoạt động của công ty, đưa ra các quyết định cấp bách khi giám đốc vắng mặt.
Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, chính sách theo chức năng đã được Giám đốc phân công.
Bố trí, sắp xếp và cập nhật lịch làm việc, lịch họp và lịch công tác của Giám đốc.
Soạn thảo các văn bản, công văn và các tài liệu khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc.
Chuẩn bị các tài liệu cần thiết, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Giám Đốc.
Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ.
Ngoại hình ưa nhìn, tuổi từ 28 đến 40
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành marketing, kinh tế, kinh doanh, thương mại, quản trị kinh doanh....
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kiến thức về công tác quản trị nhân sự, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý, điều hành tốt.
Kỹ năng bao quát, tổng hợp lập báo cáo mảng công việc được giao.
Trung thực, cầu tiến, chủ động và chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 15 triệu - 20 triệu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài Công ty.
Được hỗ trợ chi phí công tác
Hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 86 Nguyễn Thị Nhung, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức

