Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ÂU VIỆT GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 40 Triệu

Mức lương 7 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B04 - L02, An Phú Shop Villa, KĐT Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính

Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại hóa - mỹ phẩm.

Tiếp nhận khách hàng của Giám đốc; theo dõi & cập nhật thông tin khách hàng, đơn hàng, tiến độ giao hàng.

Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo giá, hợp đồng theo tiến độ làm việc với khách hàng.

Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng, xử lý thông tin, yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ/thay mặt Giám đốc trong việc tổ chức/tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm với đối tác.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Quản lý trực tiếp: Giám đốc điều hành.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành nghề liên quan.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, có thành tích học tập tốt.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, sale, telesale, trợ lý bán hàng, kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp B2B.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống linh hoạt.

Kỹ năng lập mục tiêu và thực hiện, quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng làm việc đội nhóm, hợp tác tốt với đồng nghiệp.

Tin học văn phòng thành thạo (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ÂU VIỆT GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7.000.000đ - 9.000.000đ/tháng + hoa hồng đơn hàng siêu hấp dẫn (không giới hạn, không dưới 12.000.000đ/tháng)

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, cơ hội thăng tiến cao.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Làm việc với các đối tác là KOL/KOC, người nổi tiếng, chủ doanh nghiệp lớn trên thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ÂU VIỆT GLOBAL

