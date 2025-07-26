Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PHÚC ĐẠI AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 21 Triệu

Mức lương 10 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Xuân Phương, Đường 70, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị chăm sóc của SPA, Thiết bị điện tử gia dụng, thiết bị chăm sóc làm đẹp và các mặt hàng thiết bị khác

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới thông qua các kênh online và offline.

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Theo dõi và quản lý tiến độ bán hàng, báo cáo kết quả công việc.

Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Tham gia các hoạt động đào tạo và nâng cao nghiệp vụ bán hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh/bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị ngành SPA.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Nắm bắt nhanh các kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PHÚC ĐẠI AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và nghiệp vụ chuyên môn.

Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PHÚC ĐẠI AN

