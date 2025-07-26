Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Bytech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Quản lý và cập nhật thông tin trên các trang mạng xã hội của công ty.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị chăm sóc của SPA, Thiết bị điện tử gia dụng, thiết bị chăm sóc làm đẹp và các mặt hàng thiết bị khác

Tạo nội dung hấp dẫn, thu hút người dùng trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo dõi và trả lời các bình luận, tin nhắn, câu hỏi từ khách hàng trên các trang mạng xã hội.

Phân tích dữ liệu từ các trang mạng xã hội để đánh giá hiệu quả hoạt động và cải thiện chiến lược.

Tương tác với khách hàng trên mạng xã hội để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và tăng cường độ nhận diện thương hiệu.

Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo thông tin nhất quán và chính xác trên các kênh mạng xã hội.

Đề xuất và thực hiện các chiến dịch marketing trên mạng xã hội để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Theo dõi xu hướng và cập nhật kiến thức về mạng xã hội để tối ưu hóa hoạt động.

Báo cáo kết quả hoạt động và đề xuất kế hoạch cải thiện cho cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị mạng xã hội hoặc các vị trí liên quan.

Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam như Facebook, Instagram, Zalo, TikTok...

Kỹ năng viết lách tốt, khả năng tạo nội dung hấp dẫn và thu hút người đọc.

Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt với khách hàng trên mạng xã hội.

Khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả hoạt động.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc tốt.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản (Photoshop, Canva...) là một lợi thế.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý mạng xã hội như Hootsuite, Buffer... là một lợi thế.

Am hiểu về SEO và các chiến lược marketing online là một lợi thế.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Thưởng các dịp lễ, tết và các chế độ thưởng khác theo hiệu quả công việc.

Cơ hội tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển

