Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TDI ELECTRONICS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TDI ELECTRONICS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 26/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TDI ELECTRONICS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TDI ELECTRONICS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: hoàng ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
- Khai thác tìm kiếm khách hàng mới (điều tra thị trường, đặt lịch hẹn, trao đổi với khách, tham gia các triển lãm trong và ngoài nước) - Quản lý khách hàng cũ (trao đổi qua điện thoại mail, đặt lịch hẹn, trao đổi với khách) - Đầu mối liên hệ phản hồi đầu tiên với khách hàng. - Khai thác, điều tra, báo cáo các công ty đối tác mới, nhà cung cấp nguyên vật liệu mới,.. - Thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới các hoạt động kinh doanh theo chỉ thị của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU
- Có TOPIK 5 trở lên, hoặc tương đương, khả năng giao tiếp tốt. - Viết báo cáo Mail bằng tiếng HÀN - Thành thạo Excel,PPT, Word, Outlook - Ưu tiên ứng viên đã từng làm ở cty HÀN hoặc am hiểu văn hóa business công ty Nhật.
-Năng động, hoạt bát, hòa đồng, biết tạo dựng mối quan hệ

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TDI ELECTRONICS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Lương: $600 - $1200
Được tham gia BHXH đầy đủ, Cung cấp thẻ SIM, máy tính
Thưởng tháng 13, thưởng doanh thu
Sinh nhật, hiếu hỉ, party hàng tháng, du lịch hàng
Có cơ hội tham gia các triển lãm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TDI ELECTRONICS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TDI ELECTRONICS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TDI ELECTRONICS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: tòa 25T1 khu độ thị Đông Nam, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

