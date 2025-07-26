Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TDI ELECTRONICS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: hoàng ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Nhân viên kinh doanh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

- Khai thác tìm kiếm khách hàng mới (điều tra thị trường, đặt lịch hẹn, trao đổi với khách, tham gia các triển lãm trong và ngoài nước) - Quản lý khách hàng cũ (trao đổi qua điện thoại mail, đặt lịch hẹn, trao đổi với khách) - Đầu mối liên hệ phản hồi đầu tiên với khách hàng. - Khai thác, điều tra, báo cáo các công ty đối tác mới, nhà cung cấp nguyên vật liệu mới,.. - Thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới các hoạt động kinh doanh theo chỉ thị của cấp trên

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

YÊU CẦU

- Có TOPIK 5 trở lên, hoặc tương đương, khả năng giao tiếp tốt. - Viết báo cáo Mail bằng tiếng HÀN - Thành thạo Excel,PPT, Word, Outlook - Ưu tiên ứng viên đã từng làm ở cty HÀN hoặc am hiểu văn hóa business công ty Nhật.

-Năng động, hoạt bát, hòa đồng, biết tạo dựng mối quan hệ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TDI ELECTRONICS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Quyền lợi:

Lương: $600 - $1200

Được tham gia BHXH đầy đủ, Cung cấp thẻ SIM, máy tính

Thưởng tháng 13, thưởng doanh thu

Sinh nhật, hiếu hỉ, party hàng tháng, du lịch hàng

Có cơ hội tham gia các triển lãm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

