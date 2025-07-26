Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Ngày đăng tuyển: 26/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 3, lô TT04 KĐT Hải Đăng City, ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Bóc tách bản vẽ: Đọc hiểu thành thạo bản vẽ thiết kế, bóc tách khối lượng vật tư (thép, tôn, phụ kiện,...) từ bản vẽ thi công và bản vẽ thiết kế.
- Lập và quản lý khối lượng: Xây dựng bảng kê chi tiết vật tư, kiểm soát và cập nhật khối lượng theo từng giai đoạn của dự án.
- Triển khai bản vẽ Shop Drawing:

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, dưới 40 tuổi.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Kết cấu, Kiến trúc hoặc tương đương.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm trong công ty kết cấu thép.
- Thành thạo AutoCAD
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 13.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng
- Thu nhập ngoài lương cố định: thưởng quý, lương t13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh
- Tham gia BHXH, công đoàn sau 02 tháng thử việc
- Thời gian thử việc: 02 tháng, hưởng 85% lương
- Lộ trình phát triển rõ ràng
- Môi trường làm việc ổn định, gắn kết
- Các đãi ngộ khác: du lịch hàng năm, thưởng lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 03, Lô TT04, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 4, Phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

