Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 3, lô TT04 KĐT Hải Đăng City, ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

- Bóc tách bản vẽ: Đọc hiểu thành thạo bản vẽ thiết kế, bóc tách khối lượng vật tư (thép, tôn, phụ kiện,...) từ bản vẽ thi công và bản vẽ thiết kế.

- Lập và quản lý khối lượng: Xây dựng bảng kê chi tiết vật tư, kiểm soát và cập nhật khối lượng theo từng giai đoạn của dự án.

- Triển khai bản vẽ Shop Drawing:

- Nam/Nữ, dưới 40 tuổi.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Kết cấu, Kiến trúc hoặc tương đương.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm trong công ty kết cấu thép.

- Thành thạo AutoCAD

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 13.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng

- Thu nhập ngoài lương cố định: thưởng quý, lương t13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh

- Tham gia BHXH, công đoàn sau 02 tháng thử việc

- Thời gian thử việc: 02 tháng, hưởng 85% lương

- Lộ trình phát triển rõ ràng

- Môi trường làm việc ổn định, gắn kết

- Các đãi ngộ khác: du lịch hàng năm, thưởng lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

