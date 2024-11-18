Tuyển Hành chính Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 - 4nv1 The manor center park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Báo cáo: Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của giám đốc

Phiên dịch tài liệu và phiên dịch các cuộc họp khi có yêu cầu.

Các hoạt động khác theo chiến lược công ty & yêu cầu công việc

Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc giao tiếp Tiếng Anh thành thạo

Sử dụng Microsoft Office

Biết lái xe

Ưu tiên các bạn Nữ

Tại Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Được đóng BHXH, phụ cấp

Được thử sức với các dự án thương mại quốc tế

Được hướng dẫn, đào tạo công việc tận tình

Làm việc trong môi trường quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam

