Tuyển Hành chính Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 15
- 4nv1 The manor center park Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Báo cáo: Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của giám đốc
Phiên dịch tài liệu và phiên dịch các cuộc họp khi có yêu cầu.
Các hoạt động khác theo chiến lược công ty & yêu cầu công việc
Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bắt buộc giao tiếp Tiếng Anh thành thạo
Sử dụng Microsoft Office
Biết lái xe
Ưu tiên các bạn Nữ
Tại Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, phụ cấp
Được thử sức với các dự án thương mại quốc tế
Được hướng dẫn, đào tạo công việc tận tình
Làm việc trong môi trường quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
