Tuyển Trợ lý kinh doanh HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không làm việc tại Yên Bái thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái: Số Nhà 135 Đường Lê Lợi Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Hỗ trợ Trưởng nhóm/Quản lý trong việc lên kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh.

Thực hiện các công việc hành chính, quản lý văn phòng, hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.

Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin thị trường, khách hàng.

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing.

Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo.

Quản lý lịch trình, sắp xếp công việc và cuộc họp cho Trưởng nhóm/Quản lý.

Soạn thảo các văn bản, báo cáo, email, thư từ.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm/Quản lý.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực cao.

Khả năng học hỏi nhanh, thích ứng tốt với môi trường làm việc năng động.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing.

Tại HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HTX Thực Phẩm Dung Độ giò chả sạch 3 không

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.