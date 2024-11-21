Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa B, TTTM Tasco Mall, 7 - 9 Đ. Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên

Trợ giúp Bộ phận trong việc điều phối, dịch thông tin công việc, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ban.

Sắp xếp và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp, các chuyến đi công tác, hội họp của Bộ phận (bao gồm: chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị phòng họp,...).

Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến Ban Tổng Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo.

Truyền đạt ý kiến/chỉ đạo của các cấp quản lý cho các cá nhân, phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra công việc của các phòng ban liên quan theo nội dung đã truyền đạt.

Tổng hợp các số liệu báo cáo và kế hoạch của Bộ phận cho Quản lý.

Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ, kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời,...theo ý kiến chỉ đạo của Thương hiệu.

Tham gia các buổi họp liên quan.

Thực hiện các công việc phát sinh trong phạm vi chuyên môn theo yêu cầu của Bộ phận, thương hiệu.

Hỗ trợ các phòng ban (nếu cần).

Trình độ Cao Đẳng trở lên các ngành như ngôn ngữ Trung, quản trị kinh doanh..... Bằng cấp HSK5 trở lên

Có từ kinh nghiệm ở vị trí trợ lý, phiên dịch từ 6 tháng trở lên

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó;

Thành thao sử dụng tin học văn phòng;

Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB: 13-15tr (có thể deal cao hơn theo năng lực khi PV)

- Thưởng KPI, các khoản thưởng năm, theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc

- Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân

- Nhiều hoạt động Teambuilding, được tham gia vào một Tập đoàn hàng đầu Việt Nam về thương mại, Quy mô trên 200 nhân sự

- Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

