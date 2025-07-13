Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa 17T4 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tuyển dụng giáo viên cho dự án khóa học kỹ năng mềm dành cho học sinh Tiểu học và THCS.

Giám sát và đảm bảo chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên.

Hỗ trợ quản lý trong việc nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quy trình, tài liệu.

Điều phối và quản lý đội ngũ Cộng tác viên tuyển dụng nội bộ.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Khối ngành tự nhiên.

Có từ 6 tháng kinh nghiệm làm việc fulltime.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 10.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng.

Bao gồm lương cứng + lương com + thưởng khác.

Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương cứng.

Lộ trình review lương, thưởng định kỳ vào tháng 1 và tháng 7,…

Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.

Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.

Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.

Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).

Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4…

Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin