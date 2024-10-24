Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: Lô A23 - A, Khu Công Nghiệp Becamex - Bình Phước, Phường Minh Thành, Thị Xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam, Chơn Thành

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng cho chủ quản. Thực hiện dịch thuật tài liệu, văn bản tiếng Trung - tiếng Việt và ngược lại. Phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu tiếng Trung. Soạn thảo, dịch thuật các văn bản, email, báo cáo, tài liệu tiếng Trung. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của chủ quản.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt. Nắm vững kiến thức tiếng Trung, có khả năng dịch thuật, đọc hiểu tài liệu tiếng Trung. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIỆT NAM

