Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14, đường số 23, KDC Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Phụ trách giám sát và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng kế toán

Kiểm soát nội bộ: Giám sát hoạt động thu - chi, công nợ, tồn kho; phòng ngừa rủi ro tài chính.

Lập và kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thuế (định kỳ tháng, quí, năm).

Làm việc với cơ quan Thuế và các cơ quan Nhà nước khác liên quan đến công tác kế toán.

Phân tích số liệu kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh theo định kỳ.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 25 – 45 tuổi.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng

Ít nhất 2 năm kinh nghiệp làm việc tại vị trí tương đương.

Tối nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Sử dụng và làm việc thành thạo các phần mềm kế toán Misa. …

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, có trách nhiệm với công việc.

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH theo chế độ Nhà nước.

Thưởng lễ, tết cuối năm, thưởng nóng.

Phụ cấp cơm trưa

Hỗ trợ tiền xăng xe

Phụ cấp chuyên cần

Được xét tăng lương 3 tháng 1 lần theo hiệu suất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD

