Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIỆT NAM

Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIỆT NAM

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Lô A23

- A, Khu Công Nghiệp Becamex

- Bình Phước, Phường Minh Thành, Thị Xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam, Chơn Thành, Huyện Chơn Thành

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng cho chủ quản.
Thực hiện dịch thuật tài liệu, văn bản tiếng Trung - tiếng Việt và ngược lại.
Phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu tiếng Trung.
Soạn thảo, dịch thuật các văn bản, email, báo cáo, tài liệu tiếng Trung.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của chủ quản.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt.
Nắm vững kiến thức tiếng Trung, có khả năng dịch thuật, đọc hiểu tài liệu tiếng Trung.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô A23-A, Khu Công Nghiệp Becamex – Bình Phước, Phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

