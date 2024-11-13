Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF

Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT 4.7, Khu BT Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Điều phối hoạt động và thực hiện triển khai, tiếp nhận các công việc của Tông giám đốc xuống các phòng ban.
2. Giúp quản trị các công việc của Tổng giám đốc. Theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện các hạng mục công việc của Công ty, lập báo cáo tổng hợp, đôn đốc, yêu cầu phối hợp đối với các phòng ban .
3. Sắp xếp công việc, xây dựng lịch trình, nhắc lịch, tổ chức họp, tiếp khách hàng ngày của Tổng giám đốc
4. Tổng hợp, chuẩn bị tài liệu công tác, soạn thảo và quản lý lưu trữ tài liệu của Tổng giám đốc.
5. Tổng hợp, lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho Tổng giám đốc.
6. Là cầu nối trao đổi thông tin và kết quả công việc giữa Tổng giám đốc và các phòng ban.
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng giám đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Thông tin cơ bản:
- Độ tuổi: 24 - 40 tuổi
- Giới tính: Nam/Nữ
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến Hành chính, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, Luật, Thư ký,....
2. Kinh nghiệm làm việc:
- Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Nghiệp vụ thư ký, trợ lý vững
- Tư duy phân tích, tổng hợp tốt.
- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, linh hoạt
- Thành thạo ngoại ngữ Anh
- Ưu tiên ứng viên biết chơi Golf, hiểu biết về Golf hoặc đã từng làm trong lĩnh vực dịch vụ Golf.
3. Kỹ năng làm việc
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, thống kê, báo cáo
- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, giải quyết tình huống, xử lý vấn đề linh hoạt
- Có tinh thần học hỏi cao
- Chăm chỉ, cẩn thận trong công việc
- Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương:
+ Mức lương: 15.000.000 – 20.000.000 đ/tháng
+ Hưởng lương theo năng lực và kết quả công việc
+ Chế độ nâng lương hàng năm và đánh giá thưởng định kỳ.
2. Phụ cấp:
- Sử dụng điện thoại, máy tính theo trang bị của công ty
- Phụ cấp, công tác phí khi đi công tác theo định mức của công ty
3.Bảo hiểm:
- Thời điểm đóng BHXH, BHYT: Sau khi thành nhân viên chính thức.
4.Chế độ đãi ngộ khác:
- Thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỉ,...;
- Du lịch, team building, nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm;
- Môi trường làm việc trẻ 9x, năng động, sáng tạo.
- Thời gian thử việc: 02 tháng
- Chế độ đãi ngộ trong thời gian thử việc: 85% lương chính thức.
- Được đào tạo về sản phẩm và hướng dẫn để tiếp nhận công việc nhanh nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT 4.7, Khu BT Đoàn Ngoại Giao, Xuân tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

