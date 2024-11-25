Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, tiếp nhận các công việc của cấp trên xuống các phòng ban.
Thay mặt Tổng giám đốc đưa ra các quyết định khi cần thiết và giám sát tiến độ công việc.
Lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho Tổng giám đốc
Nghiên cứu; lập báo cáo; xử lý các tình huống bất ngờ, phức tạp; đàm phán, thương lượng với khách hàng và dự đoán nhu cầu kinh doanh.
Tiến hành rà soát các hợp đồng kinh tế, các văn bản cũng như chứng từ thanh toán trước khi trình ký.
Sắp xếp lịch trình công việc cho Tổng giám đốc, lên kế hoạch các cuộc họp, hội nghị.
Xây dựng hành trình và lịch trình cho Tổng giám đốc bao gồm: đặt vé máy bay, sắp xếp phương tiện và book chỗ ở.
Trả lời điện thoại, tin nhắn cho các bên liên quan, xử lý email và các thư quan trọng gửi đến.
Tham gia phỏng vấn tuyển nhân sự các phòng ban (khi cần).
Hoàn thành công việc do Tổng giám đốc phân công theo đúng tiến độ.
Quản lý những tài liệu điện tử và giấy tờ.
Tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình khi cần thiết.
Cùng với Tổng Giám đốc đi công tác các nhà máy, tham gia thực hiện các chiến lược mục tiêu trong sản xuất, kinh doanh.
.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm pháp chế, am hiểu luật là một lợi thế, ưu tiên có bằng luật sư.
- Trình độ tiếng anh: tiếng anh giao tiếp, đọc, hiểu tài liệu.
- Sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN sau thời gian thử việc
Tham gia Công đoàn và được hưởng các phúc lợi đầy đủ
Các chế độ lương, thưởng và công tác phí theo quy định của Công ty.
Hưởng chế độ phúc lợi theo thâm niên công tác.
Thời gian làm việc: từ T2-T7, Từ 07h30 – 17h, nghỉ trưa 11h30-13h.
Mức lương: Thoả thuận theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 292 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

