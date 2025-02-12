Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Airtech Thế Long làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Airtech Thế Long làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Airtech Thế Long
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Cổ Phần Airtech Thế Long

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Airtech Thế Long

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Lô IN 9.4, Đường số 1, KCN Vsip, Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

Tuyển kỹ sư làm việc trong ngành xây dựng nhà máy công nhiệp, công trình y tế như: Phòng sạch, Kho lạnh, Phòng thí nghiệm, Phòng mổ, Khí y tế…
Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở 1 trong các vị trí sau: Kỹ sư xây dựng hoặc Kỹ sư kinh tế xây dựng, Kiến trúc sư, Kỹ sư điện công nghiệp, Kỹ sư điện lạnh HVAC, Điều hòa, thông gió, Kỹ sư giám sát công trình, Kỹ sư thi công công trình
Mô tả công việc:
- Thiết kế và Bóc tách bản vẽ khối lượng, khối lượng vật tư
- Lập biện pháp thi công các hạng mục công trình
- Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục đảm bảo đúng thiết kế và đúng theo hồ sơ mời thầu
- Hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến công việc phụ trách (lưu trữ, giao nhận hồ sơ bản vẽ, tham gia các cuộc họp với các đối tác hoặc đồng nghiệp liên quan, giám sát thiết kế theo yêu cầu)

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt đại học các chuyên ngành liên quan: Đại học: Xây dựng, Kiến trúc, Bách khoa, Giao thông vận tải, ĐH Công nghiệp, Điện lực…

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Airtech Thế Long

Công Ty Cổ Phần Airtech Thế Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 144, phố Việt Hưng, tổ 3, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

