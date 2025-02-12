Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Airtech Thế Long làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển kỹ sư làm việc trong ngành xây dựng nhà máy công nhiệp, công trình y tế như: Phòng sạch, Kho lạnh, Phòng thí nghiệm, Phòng mổ, Khí y tế…

Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở 1 trong các vị trí sau: Kỹ sư xây dựng hoặc Kỹ sư kinh tế xây dựng, Kiến trúc sư, Kỹ sư điện công nghiệp, Kỹ sư điện lạnh HVAC, Điều hòa, thông gió, Kỹ sư giám sát công trình, Kỹ sư thi công công trình

Mô tả công việc:

- Thiết kế và Bóc tách bản vẽ khối lượng, khối lượng vật tư

- Lập biện pháp thi công các hạng mục công trình

- Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục đảm bảo đúng thiết kế và đúng theo hồ sơ mời thầu

- Hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến công việc phụ trách (lưu trữ, giao nhận hồ sơ bản vẽ, tham gia các cuộc họp với các đối tác hoặc đồng nghiệp liên quan, giám sát thiết kế theo yêu cầu)