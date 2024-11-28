Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 30 Triệu

Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 30 Triệu

Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)

Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)

Mức lương
17 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 4, SC Vivo City

- 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, Quận 7 ...và 7 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Với Mức Lương 17 - 30 Triệu

60% Chăm sóc khách hàng đang điều trị tại Thẩm mỹ viện
Thực hiện liệu trình cho khách hàng theo phân công của Trợ lý quản lý trị liệu
Chăm sóc khách hàng sau khi thực hiện xong liệu trình: gửi hướng dẫn chăm sóc tại nhà, ghi nhận và báo cáo lại các vấn đề mà khách hàng đang gặp phải
Nhắn tin, gọi điện, đặt lịch hẹn cho khách mới và mời khách cũ quay trở lại làm dịch vụ
Giới thiệu thêm dịch vụ cho khách
20% Phát triển đội ngũ
Hỗ trợ các đồng nghiệp trong công việc/tại thẩm mỹ viện
Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng của Công ty
Chịu trách nhiệm học tập và làm theo các hướng dẫn đào tạo về kỹ năng từ quản lý
Chịu trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo, hỗ trợ quản lí kiểm soát lịch hẹn, kiểm tra tay nghề, tác phong, hiệu suất công việc và những việc căn bản hàng ngày của nhân viên
10% Quản lý khu vực làm việc
Đảm bảo vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ và xử lý các bộ dụng cụ dùng lại đúng quy trình
Bảo quản máy móc/thiết bị tại thẩm mỹ viện theo hướng dẫn
10% Làm những công việc khác theo yêu cầu của người quản lý và Công ty

Với Mức Lương 17 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp ngành điều dưỡng trở lên.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức/kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ/làm đẹp ít nhất 3 năm.

Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10,000,000 VNĐ + Hoa hồng và trợ cấp (tổng thu nhập trung bình 17-30tr mỗi tháng)
Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động
Tăng lương theo năng lực và thâm niên làm việc
Lương/thưởng theo KPI rõ ràng, minh bạch
Được trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp cao cấp với giá nhân viên
Thẻ thành viên của hệ thống California Yoga & Fitness
Thời gian làm việc: 3 ca từ 08:00 - 21:00 (Mỗi ca 9 tiếng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)

Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-thu-nhap-17-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job259178
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Hạn nộp: 30/04/2025
Cần Thơ Cần Thơ Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 30 Triệu
Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 17 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Hạn nộp: 30/04/2025
Cần Thơ Cần Thơ Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 30 Triệu
Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 17 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất