Tuyển Trưởng Nhóm Tuyển Dụng thu nhập 20 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Manulife
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty TNHH Manulife

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Manulife

Mức lương
20 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 106 Chùa Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

• Tham gia các khoá học huấn luyện nâng cao kỹ năng
• Lên danh sách ứng viên và quản lý data ứng viên
• Khảo sát nhu cầu ứng viên
• Gặp gỡ thu thập thông tin
• Làm hồ sơ và các công việc hành chính

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng chịu khó,
Nghiêm túc với nghề và kỷ luật Bản thân
Chủ động trong công việc
Có mục tiêu rõ ràng, kế hoạch chi tiết
Có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Manulife Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch trong và ngoài nước miễn phí
Thu nhập trung bình 20 tr/ tháng
Thời gian làm việc linh hoạt
Được đào tạo bài bản chuyên nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đẳng cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Manulife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Manulife

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

