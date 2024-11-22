Tuyển Trưởng Nhóm Tuyển Dụng thu nhập 20 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 106 Chùa Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

• Tham gia các khoá học huấn luyện nâng cao kỹ năng

• Lên danh sách ứng viên và quản lý data ứng viên

• Khảo sát nhu cầu ứng viên

• Gặp gỡ thu thập thông tin

• Làm hồ sơ và các công việc hành chính

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt huyết với công việc, sẵn sàng chịu khó,

Nghiêm túc với nghề và kỷ luật Bản thân

Chủ động trong công việc

Có mục tiêu rõ ràng, kế hoạch chi tiết

Có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Manulife Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch trong và ngoài nước miễn phí

Thu nhập trung bình 20 tr/ tháng

Thời gian làm việc linh hoạt

Được đào tạo bài bản chuyên nghiệp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đẳng cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Manulife

