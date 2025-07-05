Tuyển Kế toán trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHẠM GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40/2/19 Trần Thị Do, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

MỤC TIÊU CHÍNH

Đảm bảo hoạt động kế toán – tài chính của công ty minh bạch, chính xác, tuân thủ pháp luật và hỗ trợ hiệu quả cho quyết định quản trị của Ban Giám đốc. Chịu trách nhiệm quản lý dòng tiền, kiểm soát chi phí, thực hiện nghĩa vụ thuế và bảo vệ lợi ích tài chính của doanh nghiệp.

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

A. Quản lý thuế và tuân thủ pháp luật

Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng: kiểm tra hóa đơn đầu vào và đầu ra để tổng hợp chính xác, nộp đúng hạn.

Làm báo cáo điều chỉnh tờ khai thuế GTGT (nếu có sai sót, hàng trả lại...).

Nộp thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN) và các khoản phát sinh qua cổng thuế điện tử.

Làm việc và duy trì mối quan hệ tích cực với cán bộ thuế để đảm bảo hỗ trợ thông suốt, giảm thiểu rủi ro kiểm tra đột xuất.

B. Quản lý dòng tiền, thanh toán và cân đối tài chính

Lập ủy nhiệm chi thanh toán qua ngân hàng, theo dõi hạn thanh toán lương, công nợ, vay.

Cân đối dòng tiền hàng tuần và tháng: lập kế hoạch chi – thu, đề xuất gửi tiết kiệm hoặc thanh toán nợ vay khi có nguồn nhàn rỗi.

Kiểm soát hợp lý các khoản vay giữa cá nhân và công ty để tối ưu chi phí lãi vay.

Cân đối lãi – chi phí – giá vốn, xử lý chi phí không hóa đơn.

C. Quản lý báo cáo tài chính và lợi nhuận

Tổng hợp, kiểm tra, gửi Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng cho BGĐ (trước ngày 7 hàng tháng).

Làm báo cáo phân tích lợi nhuận, chi phí, dòng tiền và tồn kho định kỳ để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Kiểm tra số liệu đầu vào từ các kế toán khác (tổng hợp, kho, lương, BHXH...) đảm bảo độ chính xác trước khi tổng hợp báo cáo chung.

D. Kiểm tra chứng từ kế toán và duyệt chi nội bộ

Kiểm tra, phê duyệt đề nghị thanh toán tiền mặt từ các bộ phận.

Kiểm tra UNC, lệnh chuyển khoản hàng loạt trước khi trình BGĐ ký duyệt.

Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho các vị trí kế toán liên quan.

E. Quản lý hợp đồng – xuất nhập khẩu

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hợp đồng mua – bán.

Kiểm tra tờ khai XNK, invoice, packing list khi có đơn hàng xuất khẩu.

QUYỀN HẠN

Đề xuất, kiểm soát và phê duyệt các khoản thanh toán trong quyền hạn.

Đề xuất điều chỉnh định mức chi phí, dòng tiền, hợp đồng tài chính.

Truy xuất dữ liệu kế toán toàn công ty, phối hợp các phòng ban để đảm bảo báo cáo chính xác.

Góp ý cải tiến hệ thống kế toán, đề xuất nâng cấp phần mềm hoặc quy trình.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Giới tính: Nữ

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 3 năm làm kế toán trưởng.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm kế toán trong công ty FMCG, hàng tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm...

Kỹ năng chuyên môn:

Thành thạo Excel, phần mềm kế toán MISA

Nắm rõ và cập nhật các chính sách luật pháp về kế toán, thuế mới ban hành và cho áp dụng một cách hợp lý nhất.

Phẩm chất cá nhân:

Cẩn thận, chủ động, có trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập cao.

Trung thực, ham học hỏi và chủ động có ý kiến đề xuất tham mưa với BLĐ

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: 20tr - 22tr

Phụ cấp + thưởng KPIs + thưởng cuối năm.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và được đào tạo thêm về thuế, kế toán quản trị.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, sản phẩm tiêu dùng nhanh phát triển mạnh.

Cách Thức Ứng Tuyển

