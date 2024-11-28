Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

1. Quản lý chung các công việc đảm bảo các công tác về quản lý dịch vụ sinh viên: Ăn ở, học tập, đi lại, chuyên cần sinh viên, hoạt động ngoại khóa

Lên kế hoạch, xây dựng tài liệu, hệ thống các form biểu phục vụ cho các hoạt động chung thuộc mảng dịch vụ sinh viên.

Lập check list hoạt động cho nhóm làm việc trực thuộc quyền quản lý giúp thực hiện tốt nhất và hiệu quả các công việc của bộ phận

Đưa ra các đề xuất nhằm thúc đẩy các hình thức quản lý về dịch vụ sinh viên thường xuyên.

Đảm bảo các hoạt động dịch vụ sinh viên được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và hiệu quả

2. Tham gia điều phối & triển khai các công việc như sự kiện, hoạt động dịch vụ khách hàng theo trình tự

Lên kế hoạch, điều phối theo từng hoạt động tự triển khai để thúc đẩy công tác dịch vụ sinh viên.

Chủ động đưa ra các kế hoạch, định hướng & kết hợp cùng các nhóm nhân sự trực thuộc bộ phận cùng các hoạt động và sự kiện liên kết đối tác.

3. Thúc đẩy công tác phát triển các dịch vụ khách hàng chung

Chủ động nghiên cứu và phát triển các hoạt động về dịch vụ thuộc phạm vị bp đào tạo.

Liên tục phát triển các hoạt động khác nhằm gây dựng hình ảnh và tạo dựng tập khách hàng tiềm năng được phát triển từ khách hàng cũ

4. Tham gia điều phối tổ chức các hoạt động chung, các sự kiện

Tham gia lên nội dung, setup và tổ chức các hoạt động do bộ phận phụ trách.

Thực hiện công việc theo chức năng

5. Công việc khác (10%)

Thực hiện báo cáo định kỳ.

Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên

Chuyên ngành:

Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp cơ bản

Số năm kinh nghiệm tối thiểu yêu cầu: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tất cả những năng lực, kỹ năng và thái độ tối thiểu cần thiết cho người nắm giữ vị trí này nhằm đạt được hiệu quả công việc ở mức đạt yêu cầu.

Năng lực: Khả năng bán hàng trực tiếp

Khả năng quản lý đội nhóm

Khả năng giải quyết vấn đề

Khả năng lập kế hoạch và thực hiện công việc

Kỹ năng: Thuyết trình, lập kế hoạch mục tiêu, quản lý thời gian, lập báo cáo, ...

Thái độ: Nghiêm túc, cầu tiến và đáng tin cậy

Công bằng, khách quan, cẩn thận

Trung thực, thật thà

Có tinh thần trách nhiệm

Thường xuyên đi gặp đối tác kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 triệu-22 triệu + Thưởng

Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo đúng Luật lao động hiện hành.

Được hưởng các chế độ Phúc lợi đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên của Cen Group.

Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn.

Được xét khen thưởng định kì 6 tháng/lần, tăng lương 1 lần/năm.

Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.

Được trang bị Bảo hiểm Sức khỏe và các chế độ khác mà chỉ Cen Group mới có

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

