Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Tư vấn du học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

1. Quản lý chung các công việc đảm bảo các công tác về quản lý dịch vụ sinh viên: Ăn ở, học tập, đi lại, chuyên cần sinh viên, hoạt động ngoại khóa
Lên kế hoạch, xây dựng tài liệu, hệ thống các form biểu phục vụ cho các hoạt động chung thuộc mảng dịch vụ sinh viên.
Lập check list hoạt động cho nhóm làm việc trực thuộc quyền quản lý giúp thực hiện tốt nhất và hiệu quả các công việc của bộ phận
Đưa ra các đề xuất nhằm thúc đẩy các hình thức quản lý về dịch vụ sinh viên thường xuyên.
Đảm bảo các hoạt động dịch vụ sinh viên được cập nhật đầy đủ, thường xuyên và hiệu quả
2. Tham gia điều phối & triển khai các công việc như sự kiện, hoạt động dịch vụ khách hàng theo trình tự
Lên kế hoạch, điều phối theo từng hoạt động tự triển khai để thúc đẩy công tác dịch vụ sinh viên.
Chủ động đưa ra các kế hoạch, định hướng & kết hợp cùng các nhóm nhân sự trực thuộc bộ phận cùng các hoạt động và sự kiện liên kết đối tác.
3. Thúc đẩy công tác phát triển các dịch vụ khách hàng chung
Chủ động nghiên cứu và phát triển các hoạt động về dịch vụ thuộc phạm vị bp đào tạo.
Liên tục phát triển các hoạt động khác nhằm gây dựng hình ảnh và tạo dựng tập khách hàng tiềm năng được phát triển từ khách hàng cũ
4. Tham gia điều phối tổ chức các hoạt động chung, các sự kiện
Tham gia lên nội dung, setup và tổ chức các hoạt động do bộ phận phụ trách.
Thực hiện công việc theo chức năng
5. Công việc khác (10%)
Thực hiện báo cáo định kỳ.
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên
Chuyên ngành:
Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp cơ bản
Số năm kinh nghiệm tối thiểu yêu cầu: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tất cả những năng lực, kỹ năng và thái độ tối thiểu cần thiết cho người nắm giữ vị trí này nhằm đạt được hiệu quả công việc ở mức đạt yêu cầu.
Năng lực: Khả năng bán hàng trực tiếp
Khả năng quản lý đội nhóm
Khả năng giải quyết vấn đề
Khả năng lập kế hoạch và thực hiện công việc
Kỹ năng: Thuyết trình, lập kế hoạch mục tiêu, quản lý thời gian, lập báo cáo, ...
Thái độ: Nghiêm túc, cầu tiến và đáng tin cậy
Công bằng, khách quan, cẩn thận
Trung thực, thật thà
Có tinh thần trách nhiệm
Thường xuyên đi gặp đối tác kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 triệu-22 triệu + Thưởng
Được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi theo đúng Luật lao động hiện hành.
Được hưởng các chế độ Phúc lợi đặc biệt dành cho cán bộ công nhân viên của Cen Group.
Được tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn.
Được xét khen thưởng định kì 6 tháng/lần, tăng lương 1 lần/năm.
Được tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ.
Được trang bị Bảo hiểm Sức khỏe và các chế độ khác mà chỉ Cen Group mới có

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Tòa B Sky City, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-tuyen-sinh-thu-nhap-15-22-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job258218
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN PION làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Tuyển Tư vấn du học VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Hạn nộp: 02/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN PION làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Tuyển Tư vấn du học VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Hạn nộp: 02/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VDV GROUP
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty CP Tập đoàn OMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Tập đoàn OMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ
Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE)
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi
5 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MCHR NHẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MCHR NHẬT VIỆT
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HÀ NỘI
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Tư vấn API làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Tư vấn API
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỢP TÁC QUỐC TẾ V.O.I - CHI NHÁNH HÀ NỘI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Dịch vụ Visa Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Visa Toàn Cầu
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Tư vấn du học QT Edulink làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 Triệu Công ty TNHH Tư vấn du học QT Edulink
2 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC BLA
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUCOM
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần HỆ THỐNG DU HỌC VÀ VIỆC LÀM QUỐC TẾ HLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần NKS
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Viện Nghiên Cứu Tài Chính, Đầu Tư và Hợp Tác, Thương Mại Đông Nam Á làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 40 Triệu Viện Nghiên Cứu Tài Chính, Đầu Tư và Hợp Tác, Thương Mại Đông Nam Á
8 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang - THANH GIANG CONINCON., JSC
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Khách Sạn Quốc Tế Bảo Sơn
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm