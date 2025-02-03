Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty CP Dược phẩm Tín Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B8 - B10/D6, KĐT Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

• Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Hành chính Nhân sự

• Xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát các chính sách nhân sự, quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên

• Tham mưu Ban Giám đốc về chiến lược nhân sự, cơ chế lương thưởng, phúc lợi và văn hóa doanh nghiệp

• Giám sát và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về lao động, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân

• Quản lý công tác hành chính: văn phòng phẩm, trang thiết bị, lễ tân, tổ chức sự kiện nội bộ

• Phối hợp với các phòng ban để nâng cao hiệu suất làm việc và sự gắn kết nhân viên

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí quản lý

• Am hiểu về Luật lao động, bảo hiểm xã hội, chính sách tiền lương

• Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và đàm phán tốt

• Trung thực, trách nhiệm, có tư duy chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề

• Kỹ năng tổng hợp, báo cáo, phân tích

• Kỹ năng trình bày và thuyết phục

Kỹ năng cần có:

• Chịu được áp lực công việc cao

• Khả năng thuyết phục, giao tiếp

• Khả năng quản lý, giám sát và điều phối nhóm làm việc

• Khả năng thiết lập mối quan hệ và xử lý các mâu thuẫn xung đột trong tổ chức

Tại Công ty CP Dược phẩm Tín Phong Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 25-35 triệu/tháng

• Chế độ lương, thưởng xứng đáng theo năng lực

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

• Hưởng đầy đủ chế độ BHXH-BHYT-BHTN

• Thưởng ngày lễ tết

• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

• Được cung cấp thiết bị cần thiết cho công việc

• Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng công việc

• Du lịch nghỉ mát hằng năm

• Môi trường làm việc sáng tạo

• Chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước, nghỉ phép, quy định khác theo Luật Lao động

• Nghỉ chiều Thứ 7 và Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược phẩm Tín Phong

