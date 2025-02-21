Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Phú Thị, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý phòng Hành chính Nhân sự;

Nghiên cứu và chủ trì tiến hành hoạch định cơ cấu, phát triển tổ chức;

Thực hiện quản lý các công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;

Chỉ đạo, triển khai các công tác về lao động tiền lương và các chế độ chính sách;

Công tác về an toàn vệ sinh lao động, sức khoẻ nghề nghiệp và vệ sinh môi trường;

Quản lý công tác an ninh trật tự và bảo vệ tài sản công ty;

Chủ trì quản lý hệ thống ISO 9001:2015, 14001:2015

Quản lý kết quả làm việc của cán bộ công nhân viên;

Trực tiếp hỗ trợ nhân viên của phòng giải quyết các trường hợp khó khăn hoặc vướng mắc trong công việc vượt quá khả năng xử lý (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 30-45 tuổi

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, luật.......

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương, đã làm việc trong môi trường sản xuất

Có kiến thức rộng về quản trị nguồn nhân lực, quản trị tiền lương, hoạch định tổ chức, quan hệ lao động, đào tạo và phát triển

Am hiểu luật lao động và hệ thống văn bản pháp luật liên quan để vận dụng tốt vào thực tiễn công việc

Nắm vững hệ thống quản lý tiêu chuẩn quốc tế

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt, giải quyết vấn đề xuất sắc.

Thể hiện được kỹ năng phân tích, hoạch định và tổ chức

Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt và sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Tại Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi giành riêng cho quản lý cấp trung như: đi du lịch nước ngoài ít nhất 1 lần/ năm, đi nghỉ dưỡng trong nước 1 lần/ năm.

Chế độ thưởng riêng các đợt: 30/4-01/5, 2/9, tết dương lịch 1 tháng lương cơ bản, tết âm lịch 1 tháng lương thu nhập

Thường xuyên được tham gia các khoá học nâng cao trình độ, kỹ năng

Các chế độ BHXH, BH24h đầy đủ

Ăn trưa miễn phí

Có xe đưa đón tự nội thành Hà Nội

Chế độ phúc lợi cho lao động: Du lịch, nghỉ mát, phép, ốm đau, tai nạn, hiếu, hỷ, sinh con…

Kỹ năng cần thiết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin