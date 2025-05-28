Tuyển Trưởng phòng hành chính CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 559 - XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 559 - XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP
- Quảng Nam: Khu công nghiệp Điện Nam
- Điện Ngọc, Điện Bàn, Thị xã Điện Bàn
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch tuyển dụng bổ sung, thay thế
Giám sát thực hiện/ kiểm soát kết quả thực hiện toàn bộ các công tác trong lĩnh vực hành chính – nhân sự
Giải quyết khiếu nại, kỷ luật, khen thưởng
Kiểm duyệt các hồ sơ trong lĩnh vực hành chính – nhân sự Hàng ngày
Tham mưu cho Ban Lãnh đạo các công tác trong lĩnh vực hành chính – nhân sự nhằm nâng cao khả năng quản trị nhân sự, chất lượng nhân sự.
Tổ chức xây dựng các văn bản quy định nội bộ trong lĩnh vực hành chính – nhân sự. Theo kế hoạch
Tổ chức triển khai phổ biến/ tái đào tạo các quy định nội bộ trong lĩnh vực hành chính – nhân sự. Theo kế hoạch
Thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH
Kiểm tra, rà soát, chốt công, tăng ca, tính lương cho nhân viên
Trực tiếp xử lý các hồ sơ liên quan đến PCCC, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm
Quản lý các chế độ phúc lợi: ốm đau, thưởng lễ, Tết, tăng lương định kỳ
Làm các báo cáo theo tuần, tháng
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm công tác tại vị trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tìm kiếm và khai thác thông tin.
Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 559 - XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng lương 13, thưởng tết theo quy định của công ty.
Thưởng các ngày lễ lớn theo quy định của công ty (30/4, 2/9...)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN đầy đủ theo mức lương thực nhận.
Chế độ tăng lương hằng năm theo quy định của công ty.
Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 7 (sáng 08:00 – 12:00, chiều từ 13:00 – 17:00).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 559 - XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI