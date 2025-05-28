Tuyển Trưởng phòng hành chính CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 559 - XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn, Thị xã Điện Bàn

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tuyển dụng bổ sung, thay thế

Giám sát thực hiện/ kiểm soát kết quả thực hiện toàn bộ các công tác trong lĩnh vực hành chính – nhân sự

Giải quyết khiếu nại, kỷ luật, khen thưởng

Kiểm duyệt các hồ sơ trong lĩnh vực hành chính – nhân sự Hàng ngày

Tham mưu cho Ban Lãnh đạo các công tác trong lĩnh vực hành chính – nhân sự nhằm nâng cao khả năng quản trị nhân sự, chất lượng nhân sự.

Tổ chức xây dựng các văn bản quy định nội bộ trong lĩnh vực hành chính – nhân sự. Theo kế hoạch

Tổ chức triển khai phổ biến/ tái đào tạo các quy định nội bộ trong lĩnh vực hành chính – nhân sự. Theo kế hoạch

Thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH

Kiểm tra, rà soát, chốt công, tăng ca, tính lương cho nhân viên

Trực tiếp xử lý các hồ sơ liên quan đến PCCC, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm

Quản lý các chế độ phúc lợi: ốm đau, thưởng lễ, Tết, tăng lương định kỳ

Làm các báo cáo theo tuần, tháng

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Lao động tiền lương hoặc tương đương.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm công tác tại vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tìm kiếm và khai thác thông tin.

Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Quyền Lợi

Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Tháng lương 13, thưởng tết theo quy định của công ty.

Thưởng các ngày lễ lớn theo quy định của công ty (30/4, 2/9...)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN đầy đủ theo mức lương thực nhận.

Chế độ tăng lương hằng năm theo quy định của công ty.

Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 7 (sáng 08:00 – 12:00, chiều từ 13:00 – 17:00).

Cách Thức Ứng Tuyển

