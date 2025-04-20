Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng mối quan hệ với các đầu mối, đối tác tại các chi nhánh, công ty của nhà mạng/telecom để tìm kiếm, xúc tiến các dự án về viễn thông.

Lên kế hoạch triển khai các dự án với khách hàng

Nghiên cứu thị trường về lĩnh vực viễn thông để lên kế hoạch marketing và chính sách bán hàng đối với các gói sản phẩm phù hợp với chiến lược kinh doanh

Xây dựng, tổ chức, điều hành, đánh giá hoạt động kinh doanh của các sản phẩm, dịch vụ viễn thông đang phụ trách

Chịu trách nhiệm với BLĐ về hiệu quả kinh doanh và doanh thu

Các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ /Nam , độ tuổi từ 30 – 40 tuổi

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, truyền thông, viễn thông, thương mại, công nghệ thông tin.

Tối thiếu 3 - 5 năm làm vị trí Quản lý Kinh doanh, Sales & Marketing các công ty cỡ vừa trở lên, ứng viên có hiểu biết về các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông di động

Hiểu về mô hình, cách thức hợp tác với các bộ phận về dịch vụ VAS, dịch vụ số của nhà mạng.

Có kinh nghiệm triển khai dịch vụ viễn thông, giải pháp với nhà mạng

Có kinh nghiệm phát triển kinh doanh; Hiểu biết về xu hướng sử dụng dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động.

Có kiến thức chung về thiết bị di động, các dịch vụ giải trí, các tiện ích trên nền Internet.

Có khả năng phát triển kênh kinh doanh, thiết lập duy trì quan hệ với khách hàng

Thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng phân tích số liệu, phân tích thị trường

Có tư duy logic, thái độ làm việc tích cực, có khả năng ra quyết định

Trung thực, thông minh, có đạo đức kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng năm: định mức 03 tháng lương 13 (01 tháng lương 13 theo thâm niên và thưởng thêm theo kết quả công việc)

Thưởng lễ Tết (08/03, 20/10, 30/04 và 01/05, 02/09, 1/1, ...)

Du lịch hàng năm trong và ngoài nước (Châu Á, châu Âu)

Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật định.

Khám sức khỏe định kỳ 06 tháng/1 lần (2 lần 1 năm)

Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và luôn được khuyến khích cải tiến.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp,

Được đào tạo Nghiệp vụ và Kỹ Năng liên tục, có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số

Cơ hội làm việc và phát triển tại Công ty công nghệ sáng tạo trong lĩnh vực thương mại điện tử, loyalty, ví điện tử, truyền thông, dịch vụ giá trị gia tăng, truyền thông…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin