Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 44 Trung Phụng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham mưu cho GĐ điều hành trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược kinh doanh mục tiêu; giải pháp và kế hoạch phát triển kinh doanh chung của Công ty.
Điều hành và phụ trách kế hoạch kinh doanh của hệ thống các Phòng khám thuộc Công ty.
Xây dựng, quản lý và triển khai cơ chế kinh doanh hàng năm theo định hướng của Ban lãnh đạo Công ty.
Xây dựng các quy trình tác nghiệp cho các hoạt động kinh doanh.
Xây dựng các chính sách bán hàng (bao gồm các chính sách về giá, chiết khấu, hậu mãi, v.v.) đảm bảo tối ưu hóa doanh thu
Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mãi, các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, quảng bá hình ảnh và sản phẩm, dịch vụ theo định hướng kinh doanh của Công ty
Thực hiện quan hệ đối ngoại của Công ty với các đơn vị, cá nhân bên ngoài để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
Đào tạo nhân viên kinh doanh mới, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Kiểm tra, giám sát nhiệm vụ các nhân sự thực thi hoạt động Kinh doanh làm việc hiệu quả.
Quản lý và chịu trách nhiệm về công nợ tại các cơ sở.
Báo cáo, giải trình, phân tích tình hình hoạt động của các cơ sở cho GĐ theo tuần, tháng, quý, năm và BGĐ định kỳ.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Y, dược hoặc Quản trị kinh doanh, Maketing hoặc chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm Quản lý Kinh doanh tại Bệnh viện, phòng khám ...
Có kiến thức về kinh doanh, Marketing trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Kỹ năng Lãnh đạo, đàm phán, Giao tiếp tốt, ....
Có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê công việc
Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc
Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 20 -25 triệu (có thể cao hơn tùy theo năng lực)
Thưởng theo quy định của công ty
Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Các quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ

CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 44 ngõ 136 Đê La Thành (số cũ: số 38 ngõ 12), Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

