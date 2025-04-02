Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Trưởng phòng kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức và vận hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, theo dõi tiến độ, giám sát KPI của nhóm và đánh giá hiệu quả làm việc.
Phân bổ data khách hàng cho nhân viên, hỗ trợ quá trình tư vấn và chốt hợp đồng khóa học.
Theo dõi, kiểm soát các chỉ số quan trọng như tỷ lệ chuyển đổi và mức tăng trưởng doanh thu hàng tháng.
Đảm bảo duy trì tỷ lệ khách hàng tái ký và mở rộng tệp khách hàng qua kênh giới thiệu.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh, quản lý nhóm từ 3-5 nhân sự.
Chịu trách nhiệm huấn luyện, nâng cao chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để xử lý phản hồi, giải đáp thắc mắc và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 27 - 37. Giới tính: Nam/Nữ.
Quyết liệt, có tầm nhìn bao quát. Làm việc có đo lường và cải tiến không ngừng.
Sẵn sàng xông pha, chịu thương, chịu khó, chịu khó khăn bước đầu. Chịu được áp lực, thích thử thách.
Có khả năng điều hành, quản trị nhóm, lập kế hoạch, viết báo cáo, nắm bắt tâm lý con người. Tinh thần trách nhiệm cao.
Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương, đặc biệt mảng telesale & phát triển, đào tạo đội nhóm trong ngành Giáo dục.
Ưu tiên ứng viên có thâm niên gắn bó với các doanh nghiệp trước đây(> 2 năm/DN).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30.000.000 - 50.000.000 VNĐ (Lương cứng + Phụ cấp + Hoa hồng)
Lương cứng: 18.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ/Tháng (Tuỳ năng lực)
Phụ cấp: 42.000VNĐ/Ngày + Thưởng theo tuần, tháng,
Đặc biệt: Có cơ hội được học hỏi và làm việc với các đối tượng khách hàng chủ doanh nghiệp, CEO lớn thuộc các Tập đoàn.
Chính sách thưởng KPI rõ ràng, lương tháng 13 theo quy định công ty.
Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh.
Được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5,…).
Chế độ phúc lợi đầy đủ bao gồm thưởng các dịp lễ Tết, chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, và hỗ trợ phúc lợi cho con cái của nhân viên.
Tham gia các sự kiện nội bộ như Happy Friday, ngày lễ trong năm, du lịch, team building, teabreak, YEP,...
Được đào tạo bài bản theo chương trình chuyên sâu của công ty.
Có cơ hội mở rộng mối quan hệ, networking với các CEO, Lãnh đạo doanh nghiệp, Quản lý cấp trung về Sale, Nhân sự, Marketing,.. trở lên tại các doanh nghiệp khác.
Miễn phí 100% các khóa học tại Trường doanh nhân HBR và nhận ưu đãi lên đến 50% tại các hệ thống giáo dục khác của công ty.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng lên vị trí Leader quản lý đội nhóm từ 5 - 8 nhân sự.
Được tiếp cận và cập nhật các xu hướng mới nhất về AI, marketing, kinh doanh.
Làm việc tại một trong những tập đoàn giáo dục hàng đầu tại Việt Nam.
Môi trường năng động, trẻ trung, đề cao tinh thần học tập và phát triển.
Tiên phong ứng dụng AI vào công việc, giúp nâng cao hiệu suất làm việc.
Được tiếp cận nguồn tài liệu, sách chuyên môn đa dạng để nâng cao kiến thức.
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).
Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

