Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hudland Tower, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh xuất khẩu OEM (Sản phẩm Máy lọc nước/ Điện gia dụng...), đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và mở rộng thị trường.

Nghiên cứu, tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng quốc tế, đặc biệt là các đối tác OEM.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất các chiến lược phù hợp.

Xác định mục tiêu kinh doanh cấp phòng (Khách hàng, doanh thu, sản lượng,...) trong phạm vi được phân công.

Triển khai kinh doanh, tiếp cận khách hàng, thực hiện bán hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng và quản lý quan hệ với khách hàng, đối tác quốc tế.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ sản xuất, xuất khẩu và giao hàng đúng hạn.

Theo dõi, phân tích hiệu quả kinh doanh và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa doanh thu, lợi nhuận.

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh xuất khẩu.

Tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế để tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.

Báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất chiến lược phát triển lên Ban lãnh đạo.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành máy lọc nước, thiết bị gia dụng hoặc OEM.

Am hiểu thị trường quốc tế, quy trình xuất nhập khẩu và các quy định liên quan.

Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp và đàm phán.

Kỹ năng quản lý, xây dựng chiến lược kinh doanh và lãnh đạo đội nhóm tốt.

Có mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà phân phối quốc tế là một lợi thế.

Chủ động, tư duy chiến lược và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Địa điểm làm việc: Văn phòng trụ sở Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.

Làm việc cho thương hiệu máy lọc nước số 1 Việt Nam, đã xuất khẩu ra hơn 50 quốc gia

Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật tại Việt Nam và các nước.

Các khoản thưởng thành tích năm, thưởng vượt trội mục tiêu hàng năm theo quy định công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa coi trọng con người và có nhiều cơ hội học hỏi phát triển

Đội ngũ Ban Lãnh đạo có tâm, có tầm nhìn xa, có tham vọng mang thương hiệu Việt Nam chinh phục Thế Giới.

