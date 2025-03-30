Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần AA Sports làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần AA Sports
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần AA Sports

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Phân tích thị trường, xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng.
Lập kế hoạch kinh doanh và phương án thực hiện kế hoạch kinh doanh khả thi.
Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và các mục tiêu khác do Ban Lãnh đạo đề ra.
Duy trì và phát triển hệ thống đại lý, mở rộng mạng lưới khách hàng.
Thiết lập hệ thống phân loại khách hàng và xây dựng cơ chế, chính sách chăm sóc khách hàng.
Thực hiện phân bổ và giao chỉ tiêu kinh doanh, khu vực, khách hàng cho nhân viên kinh doanh.
Xây dựng phương thức đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên kinh doanh.
Hỗ trợ, giám sát nhân viên kinh doanh lập và thực thi phương án hành động thực hiện kế hoạch kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từng bước lên kế hoạch đến khi chốt sales
Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.
Xây dựng các quy trình có liên quan, bảng MTCV, hướng dẫn công việc, sổ tay nhân viên,...

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Thương mại…
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm sale thị trường, ưu tiên kinh nghiệm về ngành hàng các SP THỂ THAO: BÓNG CHUYỀN, PICKLEBALL, CẦU LÔNG….
Có kinh nghiệm làm phát triển thị trường hệ thống đại lý…
Kĩ năng bán hàng, thuyết phục, hiểu tâm lý khách hàng. Giao tiếp tốt, gọn gàng, tác phong.
Sắp xếp, quản lý tệp khách hàng được giao hiệu quả.
Có khả năng phân tích, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Có kinh nghiệm với vị trí Team leader.
Các ứng viên có cùng tệp khách hàng.
Làm việc hiệu quả, phối hợp, làm việc nhóm tốt với đội chăm sóc khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần AA Sports Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần AA Sports

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần AA Sports

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

