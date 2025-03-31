Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Nisko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 50 Triệu

Mức lương 17 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2A, Tòa N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Lập kế hoạch kinh doanh tổng thể & chi tiết cho các kênh TMĐT (Shopee, TikTok Shop, Website, Livestream...).

Chịu trách nhiệm đạt doanh số, lợi nhuận, chi phí, hiệu quả hoạt động trên các nền tảng TMĐT.

Giám sát vận hành các gian hàng trên sàn, đảm bảo cập nhật sản phẩm, nội dung, hình ảnh, chương trình khuyến mãi đúng tiến độ.

Phân tích dữ liệu bán hàng, hành vi khách hàng để tối ưu chiến lược bán hàng, quảng cáo, sản phẩm.

Đề xuất, định hướng và triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm mới trong danh mục viên rửa bát, chất tẩy rửa nhà bếp, Đồ gia dụng...

Xây dựng chiến lược thương hiệu dài hạn trên nền tảng số.

Phối hợp với bộ phận Marketing, Content để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, nội dung quảng bá, livestream, video viral.

Quản lý hình ảnh, thông điệp và trải nghiệm khách hàng xuyên suốt các kênh.

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Shopee Ads, TikTok Ads, Google Ads, Facebook Ads,...

Theo dõi ngân sách, hiệu quả quảng cáo (CPC, CPM, ROAS, CTR,...), tối ưu chi phí và chuyển đổi.

Làm việc với đối tác quảng cáo/KOL/Agency để tối đa hóa hiệu quả truyền thông.

Am hiểu luật, quy định thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT (thuế GTGT, thuế TNCN, thuế nhà thầu...).

Làm việc với cơ quan thuế, sàn TMĐT để đảm bảo các chính sách thuế, chứng từ, báo cáo thuế đúng quy định.

Đào tạo, phổ biến quy định thuế, pháp lý liên quan cho đội ngũ vận hành TMĐT.

Tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân sự TMĐT (nhân viên vận hành sàn, livestream, marketing TMĐT...).

Xây dựng quy trình làm việc, KPIs rõ ràng cho từng bộ phận.

Huấn luyện kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, vận hành TMĐT cho đội ngũ.

Đánh giá năng lực và đề xuất lộ trình phát triển nhân sự.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Marketing, Kinh tế, hoặc ngành liên quan.

Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh TMĐT, ưu tiên ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), hóa phẩm, hàng gia dụng.

Có kinh nghiệm trực tiếp triển khai & quản lý quảng cáo TMĐT (Shopee Ads, TikTok Ads, Google Ads, Facebook Ads...).

Hiểu biết sâu về vận hành sàn Shopee, TikTok Shop, Website thương mại điện tử, livestream bán hàng.

Am hiểu quy định pháp luật, chính sách thuế liên quan đến kinh doanh TMĐT.

Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển sản phẩm, định vị thương hiệu.

Kỹ năng quản lý đội ngũ, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề tốt.

Tư duy chiến lược, sáng tạo, nhạy bén với thị trường.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phối hợp liên phòng ban hiệu quả

Lương: LCB + Hoa hồng ( Thu nhập up to 50tr+++)

Tham gia BHXH, BHYT khi vào Nhân viên chính thức

Lương tháng 13, thưởng Tết và các ngày nghỉ lễ trong năm: sinh nhật nhân viên, 30/4 - 1/5; 2/9; 8/3…

Được học tập khoá học để phát triển bản thân và chuyên môn

Cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường năng động.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

