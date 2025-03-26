Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÚ - B&C làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Lập kế hoạch ngân sách doanh thu năm/ quý/ tháng và Chương trình hành động nhằm thực hiện được chỉ tiêu doanh thu của bộ phận

Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hành động chi tiết theo từng tuần/tháng tới từng nhân viên kinh doanh

Lập kế hoạch gặp gỡ, phát triển khách hàng và kiểm soát việc thực hiện theo tuần/ tháng/ quý/ năm

Tổ chức triển khai, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch và có những điều chỉnh kịp thời đảm bảo đạt ngân sách phân bổ theo từng tháng

Thường xuyên nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch để có biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy, xử lý các vướng mắc, tạo cơ chế động viên, gây sức ép để các nhân viên hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra

Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu cá nhân được giao theo ngân sách phân bổ theo tuần/tháng/năm đã được duyệt từ đầu năm.

Thực hiện quản lý & thu hồi công nợ định kỳ hàng tháng của khách thuê, kiểm soát rủi ro để không có nợ xấu, nợ quá hạn.

Chủ động đề xuất các giải pháp kiểm soát công nợ để giảm thiểu rủi ro khi khách vi phạm quy định về thời gian thanh toán công nợ theo hợp đồng thuê.

Tìm kiếm phỏng vấn nhân sự kinh doanh, đảm bảo theo định biên

Đào tạo theo kế hoạch với chất lượng tốt, nhân viên biết việc và thực hiện đúng các tài liệu và chương trình đã đào tạo

Đánh giá, xếp bậc nhân sự chính xác, trao đổi chi tiết với từng nhân sự về từng mặt mạnh/ yếu/ thiếu theo từng tháng công bằng, minh bạch.

Soạn thảo quy trình, quy định liên quan tới mảng cho thuê và kiểm soát công nợ.

Rà soát 6 tháng / lần hệ thống quy định quy chế , MTCV, tiêu chuẩn, chính sách và có đề xuất điều chỉnh.

Tự trang bị cập nhật kiến thức cơ bản về pháp lý, chịu trách nhiệm phê duyệt các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Thu thập thông tin, đánh giá được các diễn biến thị trường bán lẻ, thị trường cho thuê ngành TTTM&VP, Căn hộ dịch vụ trong và ngoài nước.

Thẩm định và đưa ra được các ý kiến chuyên môn về TTTM&VP, Căn hộ dịch vụ phụ trách (mặt bằng, quy hoạch khách thuê, đối tượng khách hàng mục tiêu, ngân sách, đánh giá tình trạng kinh doanh khách hàng) từ đó đưa ra bản kế hoạch cho thuê, đề xuất cải tạo, nâng cấp dự án (nếu cần thiết).

Trực tiếp phụ trách các khách hàng chuỗi, khách hàng quan trọng, các khách hàng khó, định kỳ liên hệ với khách hàng để củng cố mối quan hệ với khách hàng và đánh giá được tình hình của khách hàng, kế hoạch/chiến lược phát triển của khách hàng

Tổ chức tìm kiếm, chăm sóc, khai thác nhóm khách hàng mới, tiềm năng (trong/ngoài nước)

Kết hợp với bộ phận Marketing lập kế hoạch tiếp thị sản phẩm TTTM&VP, Căn hộ dịch vụ cho các khách hàng tiềm năng (bộ sales kit, tài liệu marketing, tổ chức buổi giới thiệu dự án) và các sự kiện nhằm nâng cao mối quan hệ với khách hàng (event tri ân khách hàng, hội thảo cập nhật thông tin với khách hàng..)

Quản lý và hỗ trợ nhân viên làm việc với khách hàng để nhanh chóng hoàn thành thiết kế, thi công, khai trương gian hàng đúng hạn.

Quản lý và hỗ trợ nhân viên về việc phối hợp cùng BQL với các sự vụ khách hàng khó khăn khi kinh doanh trong TTTM&VP, khách thuê căn hộ dịch vụ cần hỗ trợ trong quá trình lưu trú.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên nghiệp, tận tâm

Làm việc nhóm (hợp tác và chia sẻ)

Cam kết

Chính trực

Nghiên cứu và phân tích

Lập kế hoạch kinh doanh

Quản lý/chăm sóc khách hàng

Quản lý bán hàng

Kiến thức pháo luật về kinh doanh, bất động sản, đất đai

Quản trị hiệu suất

Hoạch định chiến lược

Quản trị sự thay đổi

Bằng cấp tối thiểu: Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý khách sạn, Kinh tế, Ngoại ngữ, Marketing.

Bằng cấp tối thiểu:

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học: Tin học Văn phòng, Excel, Powerpoint tốt.

rình độ tin học:

Phẩm chất cá nhân:

Trách nhiệm, tỉ mỉ.

Kỹ năng quản lý và điều hành tốt.

Thành thạo và hiểu biết chuyên sâu về các công cụ Marketing online (SEO, SEM, Social media, Forum seeding, Email Marketing, Analytics, ... ), offline (TVC, báo chí, ...).

Có khả năng đào tạo và huấn luyện;

Chịu được áp lực công việc cao;

Yêu cầu khác:

Tối thiểu 03 năm ở vị trí quản lý mảng cho thuê Căn hộ dịch vụ, Trung tâm thương mại.

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

Có khả năng giao tiếp, soạn thảo văn bản bằng Tiếng Anh, ưu tiên ứng viên biết thêm ngoại ngữ thứ 2 (Tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn)

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Bất động sản,...

Kỹ năng thuyết trình tốt.

Có mối quan hệ tốt trên thị trường Bất động sản và với khối cơ quan Nhà nước để phục vụ cho công việc là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÚ - B&C Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Nghỉ thứ 7, chủ nhật

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt

Quà tiền mặt sinh nhật, ngày nghỉ phép

Quà Lễ, Tết Trung thu, 1/6, quỹ khuyến học...Và nhiều chế độ phúc lợi khác

