Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 156 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp về các hoạt động, sự phát triển của phòng kinh doanh hàng tháng như: chỉ tiêu/ kết quả doanh số;

Duy trì, mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng, hệ thống/ kênh bán hàng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh và mức độ chiếm lĩnh thi trường theo chiến lược của Công ty;

Theo dõi chăm sóc khách hàng của Công ty bằng cách lên kế hoạch cụ thể và đốc thúc công việc tất cả các phòng ban liên quan;

Giữ đầu mối thông tin giữa khách hàng với các phòng ban trong quy trình thực hiện dự án;

Quản lý toàn bộ thông tin khách hàng;

Quản lý hồ sơ thông tin bán hàng của Công ty gồm: hồ sơ năng lực, bộ thông tin bán hàng,Website ...

Hợp tác với các phòng ban có liên quan trong việc tổ chức các hoạt động kinh doanh nhằm tăng doanh số cũng như hình ảnh của sản phẩm công ty trên thị trường;

Phân tích và đánh giá tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh, ... phục vụ cho kế hoạch phát triển bền vững của Công ty theo quý và theo yêu cầu từ Tổng Giám đốc;

Giải quyết các vấn đề phát sinh của phòng kinh doanh trong phạm vi thẩm quyền;

Xây dựng mối quan hệ tốt nhất giữa công ty và các khách hàng, tăng hình ảnh Công ty trên thị trường;

Phối hợp tuyển dụng vị trí NVKD cho phòng

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng kiểm soát và quản lý đội ngũ, phân công công việc cho nhân viên trong phòng

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thuyết trình tốt

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Trung thực, chuyên nghiệp, nhiệt tình công tác.

Tại Công ty TNHH Không gian mới Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng upto 20.000.000 đồng + %Commission

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động: có 4 công trình đạt top 10 Hotels tại Trip Advisor

Được tiếp xúc với phân khúc khách hàng cao cấp;

Được đóng BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức

Được trợ cấp bữa trưa ngoài lương

Chế độ phúc lợi đầy đủ: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, quà tặng sinh nhật, ngày lễ, tháng lương thứ 13....

Được tham gia chương trình teambuilding, du lịch hàng năm;

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Không gian mới

