Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH HDSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Số 77 Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và xác định khách hàng tiềm năng phù hợp với sản phẩm phần mềm.

Phân loại và phân định ưu tiên các khách hàng tiềm năng dựa trên tiêu chí như nhu cầu, ngành nghề, quy mô công ty và khả năng mua hàng.

Gặp gỡ và tương tác với khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm phần mềm và tạo mối quan hệ.

Hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giải đáp các thắc mắc và tạo niềm tin trong quá trình bán hàng.

Trình bày giá trị và lợi ích của sản phẩm phần mềm cho khách hàng.

Thuyết phục khách hàng mua hàng

Đàm phán và ký kết hợp đồng bán hàng với khách hàng.

Cung cấp hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng cho khách hàng

Giải đáp thắc mắc và hoặc yêu cầu kỹ thuật hỗ trợ khách hàng để đảm bảo hài lòng và tạo niềm tin.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm.

Tính cách trung thực, cẩn thận, ham học hỏi, thân thiện và giao tiếp tốt.

Có laptop cá nhân phục vụ công việc.

Kiến thức về phần mềm và công nghệ thông tin.

Tinh thần cầu tiến và khả năng thích ứng với sự thay đổi.

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục trong việc đạt được kết quả kinh doanh.

Khả năng xác định và tận dụng cơ hội kinh doanh.

Tại Công ty TNHH HDSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

Được xét tăng lương định kỳ & thưởng dự án theo kết quả công việc

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và được tạo mọi cơ hội để phát triển bản thân

Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HDSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin