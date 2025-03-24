Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Taiyo Ink Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 620 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Taiyo Ink Vietnam
- Hà Nội: Lô 37
- 2 Khu công nghiệp Quang Minh
- Thị trấn Quang Minh
- Huyện Mê Linh
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 620 - 700 USD
Công ty chúng tôi là công ty sản xuất của Nhật Bản, cần tuyển Nhân viên Xuất nhập khẩu với nội dung công việc như dưới đây:
- Chuẩn bị hồ sơ & quản lý tiến trình mở tờ khai hải quan cho hàng hoá xuất nhập khẩu
- Theo dõi, kiểm tra tình trạng của các lô hàng xuất nhập khẩu. Lập kế hoạch giao nhận, đảm bảo lịch trình giao nhận;
- Đối ứng với Hải quan khi có công việc phát sinh: kiểm tra sau thông quan, tiêu hủy…
- Lập báo cáo quyết toán cuối năm và các báo cáo khác liên quan;
- Liên hệ với nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có;
- Báo cáo quản lý trực tiếp, trưởng phòng và giám đốc bộ phận về tình hình công việc chung;
- Các công việc khác theo chỉ đạo từ quản lý trực tiếp và trưởng phòng.
Với Mức Lương 620 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệp ở vị trí tương đương;
- Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệp
- Tiếng Anh giao tiếp (điểm TOEIC 400 trở lên). Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung;
- Tiếng Anh giao tiếp (điểm TOEIC 400 trở lên
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung;
Tại Taiyo Ink Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Taiyo Ink Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI