Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Taiyo Ink Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 620 - 700 USD

Công ty chúng tôi là công ty sản xuất của Nhật Bản, cần tuyển Nhân viên Xuất nhập khẩu với nội dung công việc như dưới đây:

- Chuẩn bị hồ sơ & quản lý tiến trình mở tờ khai hải quan cho hàng hoá xuất nhập khẩu

- Theo dõi, kiểm tra tình trạng của các lô hàng xuất nhập khẩu. Lập kế hoạch giao nhận, đảm bảo lịch trình giao nhận;

- Đối ứng với Hải quan khi có công việc phát sinh: kiểm tra sau thông quan, tiêu hủy…

- Lập báo cáo quyết toán cuối năm và các báo cáo khác liên quan;

- Liên hệ với nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có;

- Báo cáo quản lý trực tiếp, trưởng phòng và giám đốc bộ phận về tình hình công việc chung;

- Các công việc khác theo chỉ đạo từ quản lý trực tiếp và trưởng phòng.