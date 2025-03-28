Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Cargo Road Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Cargo Road Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Cargo Road Vietnam Co.,ltd
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Cargo Road Vietnam Co.,ltd

Trưởng phòng kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Cargo Road Vietnam Co.,ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P0712, Tòa C2, D'Capitale (Vincom Trần Duy Hưng), Số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm và kiểm tra chứng từ hàng xuất khẩu (Làm booking, làm bill, khai AFR (hàng đi japan), Sumit VGM, điều xe trucking (nếu có).
- Làm và kiểm tra chứng từ hàng Nhập khẩu (Submit MNF, làm A/N, EDO, điều xe trucking nếu có).
- Liên hệ với đại lý nước ngoài, và các công ty vận tải, hãng tàu , fwd để kiểm tra giá, làm lịch tàu và update cho khách hàng và đại lý.
- Làm các báo cáo xuất nhập khẩu, báo cáo tuần, báo cáo tháng theo yêu cầu của Giám đốc
- Làm các thủ tục giao nhận hàng hóa
- Cập nhật các quy định mới liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, có kinh nghiệm 1 năm làm việc trong lĩnh vực forwarders, logistics
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc
- Giao tiếp tốt, có thể nói và viết bằng tiếng Anh
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

Tại Cargo Road Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cargo Road Vietnam Co.,ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cargo Road Vietnam Co.,ltd

Cargo Road Vietnam Co.,ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4F., 15 NGUYEN KHANG STREET, TRUNG HOA WARD, CAU GIAY DISTRICT, HANOI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

