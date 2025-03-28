Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Cargo Road Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Làm và kiểm tra chứng từ hàng xuất khẩu (Làm booking, làm bill, khai AFR (hàng đi japan), Sumit VGM, điều xe trucking (nếu có).

- Làm và kiểm tra chứng từ hàng Nhập khẩu (Submit MNF, làm A/N, EDO, điều xe trucking nếu có).

- Liên hệ với đại lý nước ngoài, và các công ty vận tải, hãng tàu , fwd để kiểm tra giá, làm lịch tàu và update cho khách hàng và đại lý.

- Làm các báo cáo xuất nhập khẩu, báo cáo tuần, báo cáo tháng theo yêu cầu của Giám đốc

- Làm các thủ tục giao nhận hàng hóa

- Cập nhật các quy định mới liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu