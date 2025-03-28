Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Cargo Road Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Cargo Road Vietnam Co.,ltd
- Hà Nội: P0712, Tòa C2, D'Capitale (Vincom Trần Duy Hưng), Số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm và kiểm tra chứng từ hàng xuất khẩu (Làm booking, làm bill, khai AFR (hàng đi japan), Sumit VGM, điều xe trucking (nếu có).
- Làm và kiểm tra chứng từ hàng Nhập khẩu (Submit MNF, làm A/N, EDO, điều xe trucking nếu có).
- Liên hệ với đại lý nước ngoài, và các công ty vận tải, hãng tàu , fwd để kiểm tra giá, làm lịch tàu và update cho khách hàng và đại lý.
- Làm các báo cáo xuất nhập khẩu, báo cáo tuần, báo cáo tháng theo yêu cầu của Giám đốc
- Làm các thủ tục giao nhận hàng hóa
- Cập nhật các quy định mới liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc
- Giao tiếp tốt, có thể nói và viết bằng tiếng Anh
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
Tại Cargo Road Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cargo Road Vietnam Co.,ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI