Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trưởng phòng kinh doanh

Quản lí nhân sự, điều hành, phân công công việc, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Phòng Kinh doanh tại khu vực miền Bắc.

Tham mưu cho Phụ trách khu vực các công tác của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng quy chế, quy trình theo chức năng, nhiệm vụ phòng kinh doanh

Tổ chức và hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và chăm sóc khách hàng.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tuần/tháng/quý/năm

Tư vấn, hoạch định chiến lược kinh doanh, đề xuất các giải pháp, chính sách sản phẩm, chính sách bán hàng, chương trình marketing của khu vực miền Bắc

Quản lý, điều hành các đơn vị, phòng ban kinh doanh tại khu vực miền Bắc

Chịu trách nhiệm trực tiếp với Phụ trách khu vực về mọi hoạt động của phòng.

Tổ chức chỉ đạo thu hồi công nợ của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế,Quản trị Kinh doanh, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Kiến thức: Am hiểu về kinh doanh xăng dầu

Kinh nghiệm: Có 03 năm ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh về xăng dầu tại các Công ty Thương nhân phân phối hoặc Đầu mối xăng dầu.

Giới tính: Nam

Độ tuổi: Từ 28 – 50 tuổi.

Kỹ năng cần có: Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và kỹ năng quản lý , điều hành và phát triển đội nhóm, kỹ năng quản trị rủi ro..

Quyền Lợi Được Hưởng

Quyền lợi: Lương cứng + Thưởng KPI + Thưởng vượt doanh số

Phúc lợi: Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty

Địa điểm làm việc: 6A Sơn Tây – Phường Điện biên -Quận Ba Đình – Tp.Hà Nội

