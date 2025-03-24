Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6A Sơn Tây, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lí nhân sự, điều hành, phân công công việc, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Phòng Kinh doanh tại khu vực miền Bắc.
Tham mưu cho Phụ trách khu vực các công tác của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Xây dựng quy chế, quy trình theo chức năng, nhiệm vụ phòng kinh doanh
Tổ chức và hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và chăm sóc khách hàng.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tuần/tháng/quý/năm
Tư vấn, hoạch định chiến lược kinh doanh, đề xuất các giải pháp, chính sách sản phẩm, chính sách bán hàng, chương trình marketing của khu vực miền Bắc
Quản lý, điều hành các đơn vị, phòng ban kinh doanh tại khu vực miền Bắc
Chịu trách nhiệm trực tiếp với Phụ trách khu vực về mọi hoạt động của phòng.
Tổ chức chỉ đạo thu hồi công nợ của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế,Quản trị Kinh doanh, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Trình độ học vấn:
Kiến thức: Am hiểu về kinh doanh xăng dầu
Kiến thức:
Kinh nghiệm: Có 03 năm ở vị trí Trưởng phòng kinh doanh về xăng dầu tại các Công ty Thương nhân phân phối hoặc Đầu mối xăng dầu.
Kinh nghiệm:
Giới tính: Nam
Giới tính:
Độ tuổi: Từ 28 – 50 tuổi.
Độ tuổi:
Kỹ năng cần có: Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và kỹ năng quản lý , điều hành và phát triển đội nhóm, kỹ năng quản trị rủi ro..
Kỹ năng cần có:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi: Lương cứng + Thưởng KPI + Thưởng vượt doanh số
Quyền lợi:
Phúc lợi: Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty
Phúc lợi:
Địa điểm làm việc: 6A Sơn Tây – Phường Điện biên -Quận Ba Đình – Tp.Hà Nội
Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5 Đường số 15 - KP 6 - P.Hiệp Bình Chánh - Tp.Thủ Đức -TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

