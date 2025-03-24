Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Koolog International làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Koolog International
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Ngọc, Số 4 Ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Liên hệ, trao đổi với khách hàng
- Hỗ trợ các công việc liên quan đến hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu của công ty
- Và các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên kinh nghiệm về khai hải quan, xuất nhập khẩu …và các công việc liên quan đến hoạt động logistics
• Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh tốt, nhanh nhẹn
• Thành thạo tiếng Trung
Quyền lợi được hưởng:
• Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực, kinh nghiệm
• Tăng lương hàng năm
• Có chế độ sinh nhật, các ngày lễ, hiếu hỉ và kèm theo là các khoản thưởng cuối năm.
• Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp .
Địa điểm làm việc:
• Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh tốt, nhanh nhẹn
• Thành thạo tiếng Trung
Quyền lợi được hưởng:
• Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực, kinh nghiệm
• Tăng lương hàng năm
• Có chế độ sinh nhật, các ngày lễ, hiếu hỉ và kèm theo là các khoản thưởng cuối năm.
• Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp .
Địa điểm làm việc:
Tại Công Ty TNHH Koolog International Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Koolog International
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI