Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Koolog International làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Ngọc, Số 4 Ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Trưởng phòng kinh doanh

- Liên hệ, trao đổi với khách hàng

- Hỗ trợ các công việc liên quan đến hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu của công ty

- Và các công việc khác theo phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

• Ưu tiên kinh nghiệm về khai hải quan, xuất nhập khẩu …và các công việc liên quan đến hoạt động logistics

• Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh tốt, nhanh nhẹn

• Thành thạo tiếng Trung

Quyền lợi được hưởng:

• Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực, kinh nghiệm

• Tăng lương hàng năm

• Có chế độ sinh nhật, các ngày lễ, hiếu hỉ và kèm theo là các khoản thưởng cuối năm.

• Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp .

Địa điểm làm việc:

Quyền lợi được hưởng

Cách Thức Ứng Tuyển

